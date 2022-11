Koning aangekomen in Breda voor heropening KMA

BREDA - Koning Willem-Alexander is vanochtend aangekomen in Breda. Hij brengt een bezoek aan de KMA en zal het Kasteel van Breda heropenen na de grote verbouwing die er heeft plaatsgevonden.

De Koning spreekt vandaag onder meer met cadetten over tradities en hun ervaringen in de opleiding. Daarnaast geeft het Rijksvastgoedbedrijf een rondleiding over innovatieve aanpassingen die tijdens de verbouwing zijn gemaakt in het historische kasteel.

De verbouwing van de KMA was een groot project. De Koninklijke Militaire Academie, beter bekent als de KMA, werd grootschalig gerenoveerd en gerestaureerd. Belangrijke aandachtspunten bij die verbouwing waren onder andere de brandveiligheid en de verduurzaming van het pand.

Het Kasteel van Breda biedt al sinds 1828 onderdak aan de Koninklijke Militaire Academie. Op de KMA worden de toekomstig officieren (cadetten) voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee opgeleid. Tijdens de heropening staan onderwijs en vorming van de toekomstig officieren centraal.