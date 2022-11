Zo heropende Koning Willem-Alexander het gerenoveerde Kasteel van Breda

BREDA - Koning Willem-Alexander bracht dinsdagochtend een uitgebreid bezoek aan het Kasteel van Breda. Hij deed dit naar aanleiding van de grote renovatie die er heeft plaatsgevonden. Met de onthulling van een schilderij in de Henricuspoort heropende hij op symbolische wijze het Kasteel van Breda voor de cadetten van de KMA.

3,5 jaar is er gewerkt aan de grootschalige renovatie en verduurzaming van het Kasteel van Breda. Vandaag bezocht koning Willem-Alexander de historische locatie in de Bredase binnenstad om het Kasteel officieel te heropenen, en daarmee de cadetten eindelijk weer hun ‘thuis’ terug te geven.

Erehaag

Via een indrukwekkende erehaag van honderden cadetten kwam koning Willem-Alexander vanochtend om 10.00 uur aan op het terrein van de KMA. Hij werd daar ontvangen door luitenant-generaal Mario Verbeek en commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) mr. Richard Oppelaar. In het Blokhuis kreeg de koning het schilderij ‘Panorama van het Kasteel van Breda’ overhandigd. Een replica van datzelfde schilderij onthulde hij vervolgens onder de Henricuspoort samen met cadet-kornet Leon van der Velden.

Het schilderij in de Henricuspoort kent een bijzondere traditie. Cadetten die langslopen, hangen het schilderij namelijk altijd scheef. Wanneer het kader langsliep, hingen zij het weer recht. Van der Velden mocht het schilderij na de onthulling dan ook scheef hangen, waarna koning Willem-Alexander het met een lach weer recht hing.

Rondleiding

De koning vervolgde zijn rondleiding met een bezoek aan de Nassauzaal waar hij diverse pitches te horen kreeg over het onderwijs en de vorming op de KMA. De NLDA is een jonge organisatie die in 2005 ontstond uit de samenvoeging van vijf instituten. Maar eind deze maand is het Kasteel van Breda al 194 jaar de plek waar officieren hun opleiding krijgen. De koning noemde de heropening een ‘bijzonder moment om bij aanwezig te zijn’. Hij sprak mooie woorden over de manier waarop tradities worden voorgezet op een wijze die past bij de 21e eeuw.

Koning Willem-Alexander tijdens de rondleiding - Jasper Verolme | Ministerie van Defensie

Senior Architect Rijksvastgoedbedrijf Loes van Rijnsbergen begeleidde de koning vervolgens door het Kasteel en gaf toelichting op de grootschalige werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. Daarbij waren het verbeteren van de brandveiligheid en het verhogen van de duurzaamheid twee belangrijke pijlers. “Ik heb de koning daarbij met name verteld over de manier waarop het het verhogen van de cultuurhistorische waarde bij deze renovatie hand in hand gaat met het verbeteren van de energieprestatie”, legt Van Rijsbergen uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld tien schoorstenen teruggeplaatst die van oorsprong aanwezig waren. Die terugplaatsing draagt bij aan de luchtverplaatsing die nodig is voor het nieuwe warmte-terugwinsysteem. Vaak gaan mensen ervan uit dat bij het verduurzamen van een pand de cultuurhistorische waarde afneemt. Hier is het een versteviging van beiden.” In totaal is er 3,5 jaar gewerkt aan de renovatie. De grote werkzaamheden zijn nu afgerond. “Nu volgen alleen nog veel puntjes op i. Daar zijn we komende tijd nog mee bezig.”

Na een bezoek aan de Grote Zaal en gesprekken met onder andere cadetten en Toon van der Grinten, bestuurslid van de Stichting Historische Verzameling KMA, vertrok de koning weer uit Breda. Hij sloot zijn ruim 1,5 uur durende bezoek af met een groepsfoto op de trap voor de Henricuspoort, waarna hij met de auto het terrein van de KMA verliet.

Over het Kasteel van Breda

Breda ontstaat in de twaalfde eeuw als kleine nederzetting van boeren en handelaars op de plaats waar de riviertjes de Mark en de Aa samenkomen. Aan het eind van die eeuw wordt bij deze nederzetting een burcht gebouwd. De hertog van Brabant verkoopt Breda in 1350 aan de Hollandse edelman Jan van Polanen, die van de burcht een sterk kasteel maakt met een gracht en vier zware hoektorens. Jans kleindochter Johanna trouwt in 1403 met de Duitse edelman Engelbrecht van Nassau en hierdoor komt Breda en het kasteel in handen van deze voorname familie. Onder Engelbrechts zoon Jan IV van Nassau wordt het burcht-complex kort na 1460 ingrijpend vergroot. In 1544 komt het Kasteel van Breda in handen van Willem I nadat de huidige eigenaar, René van Chalon, kinderloos sterft. In 1567 worden zijn bezittingen geconfisqueerd, maar in 1590 kan Breda en het kasteel door de list met het Turfschip weer heroverd worden.



In 1826 begint een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteel. Willem I besluit een militaire academie in het eerbiedwaardige gebouw te vestigen. De eerste cadetten betreden in 1828 het academieterrein. Zij zien een kaal strak gebouw zonder versiering. Pas in de 20e eeuw worden restauratiesmet enig oog voor de historische waarde uitgevoerd. Deze hebben plaatsgevonden in 1948-1949, 1963-1964 en1979-1986 en 1991-1995.