Bredase gitarist Pascal Vervest op 35-jarige leeftijd overleden

BREDA - De Bredase gitarist Pascal Vervest is overleden. Dat laat metalband Faal, waar Vervest onderdeel van was, weten op sociale media. Vervest overleed dinsdag als gevolg van een ongeval afgelopen zaterdag in Rotterdam. Hij werd slechts 35 jaar.

“Met een zwaar hart delen wij u mee van het overlijden van onze vriend en bandgenoot Pascal Vervest”, laat metalband Faal op sociale media weten. “Zoals velen van jullie weten had hij gevochten voor zijn leven na een tragisch ongeluk afgelopen zaterdagavond, maar verloor hij dinsdag 8 november de strijd. Namens de familie bedanken wij u voor uw belangstelling en zorgen. Alle condoleances hier zullen worden doorgegeven aan de familie, die zij oprecht waarderen.”

Vervest werd slechts 35 jaar. Binnenkort wordt er een online condoleanceregister geopend. “We weten dat Pascal’s leven niet alleen ons heeft getroffen, maar velen van jullie in de muziekscene en daarbuiten. Hou dat levend”, aldus de band.