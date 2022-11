Pierre Kartner op 87-jarige leeftijd overleden

BREDA - Pierre Kartner is overleden. De Bredanaar die bekend werd als Vader Abraham is op 8 november overleden en vrijdagochtend begraven. Dat meldt BNdeStem.

Pierre Kartner, beter bekend als vader Abraham, is overleden. Kartner is op dinsdag 8 november overleden, en vrijdag 11 november begraven.

Bekendheid

Pierre Kartner werd op 11 april 1935 geboren, en woonde het grootste deel van zijn leven in Breda. Hij werd bekend onder de naam Vader Abraham en was een zanger en componist. Kartner had grote hits met de nummers In ‘t kleine café aan de haven (1975) en ‘t Smurfenlied (1990). Beide nummer waren internationale successen.

Vader Abraham staat ook bekend om zijn vele samenwerkingen. Hij schreef onder andere veel nummers voor andere artiesten, zoals het bekende ‘de clown’ van Ben Cramers. Ook schreef Kartner de inzending voor het Eurovisiesongfestival van 2010: Ik ben verliefd (Sha-la-lie).