K3 brengt speciaal bezoek aan atletiekvereniging Sprint

BREDA - Er was vanmiddag bijzonder bezoek in de kantine van Sprint. Marthe en Julia van K3 brachten namelijk een bezoek aan de vereniging. Vandaag werd bekend gemaakt dat de populaire meidengroep ambassadeur wordt van de Special Olympics. En dat sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking wordt in 2024 in Breda gehouden. Julia en Marthe gingen bij Sprint in gesprek met zes sporters, en promootten er ook meteen hun nieuwe album Vleugels.

Een beetje zenuwachtig waren Jordan, Cynthia en Femke vanmiddag wel. De drie sporters gingen in 2019 voor de World Games naar Dubai, en mochten daar vandaag over vertellen aan Julia en Marthe van K3. Vanwege haar zwangerschapsverlof was Hanne, het derde k’tje, niet aanwezig.

Dat K3 naar Breda kwam om in gesprek te gaan met de sporters is geen toeval. Want in 2024 komt de Special Olympics naar Breda. Samen met de gemeente Tilburg organiseert Breda dan het grootste nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking

Mooie gesprekken

Jordan, Cynthia en Femke zitten alle drie op atletiek. Femke en Jordan zijn vooral goed in de 1500 meter, en Cynthia is enorm goed in kogelstoten. In 2019 gooide ze op de World Games, de wereldwijde wedstrijd die hoort bij de nationale Special Olympics, een persoonlijk record. “Maar liefst 5,40 meter”, vertelt ze trots. Wanneer ze aan tafel zitten met K3, laten de drie met gepaste trots hun medailles zien en vertellen ze over hun ervaringen met de Special Olympics en World Games. Cynthia nodigt de meiden enthousiast uit om even samen een rondje te rennen over de baan van Sprint. Maar op dat aanbod gaan Marthe en Julia toch maar niet in. “Eerst nog even trainen”, lacht Julia. “Misschien in 2024!”

Marthe en Julia in gesprek met de sporters

Ook gaan Julia en Marthe in gesprek met drie sporters die in 2023 voor de World Games naar Berlijn gaan om te bowlen. Julia maakt van de gelegenheid gebruik om nog was advies te vragen, want hoe zorg je nou dat je niet altijd in de goot gooit? ‘Rustig en beheerst gooien’, is het wijze antwoord van de sporters.

Vleugels

K3 is momenteel volop bezig met de promotie van het nieuwe album Vleugels dat op 18 november uit komt. Op dat album staat onder andere het nummer ‘Kampioen’, dat met thema’s zoals doorzetten en 100 procent jezelf kunnen zijn goed aansluit bij het ambassadeurschap voor de Special Olympics.

Over iets meer dan een maand is K3 weer terug in Breda. Dan staan de meiden samen met de Brabantse Diede (zij vervangt Hanne) in het Chassé Theater met hun show ‘Kom erbij’. In die show horen de fans de oude hits, maar ook nummers van het nieuwe album zoals ‘Vleugels’, ‘Mango Mango’ en ‘Nooit meer oorlog’. De show ‘Kom erbij’ draait om het verwelkomen van Julia als nieuw lid van K3. Daar is ondanks de komst van Diede geen verandering in gekomen. “Het scenario van de show is ongeveer hetzelfde”, vertelt Marthe. “We zijn super blij dat Diede ons tijdelijk komt helpen nu Hanne rust moet houden vanwege haar zwangerschap. Zij doet dat super goed!”



K3 met de sportesr. Foto: Hanneke Marcelis