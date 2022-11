Breda deelt 8000 gratis vouchers uit ter waarde van 85 euro voor verduurzamen woning

BREDA - Vanaf 21 november kunnen Bredanaars 85 euro subsidie aanvragen om hun huis te verduurzamen. De voucheractie ‘Breda bespaart mee’ is bedoeld om mensen te helpen om eenvoudige energiebesparende maatregelen te treffen en zo het energieverbruik te verminderen. De voucheractie is een vervolg van de actie van afgelopen februari. Toen verstrekte Breda 20.000 vouchers.



De gemeente stelt opnieuw 8.000 vouchers beschikbaar. De vouchers kunnen in een webshop en bij de lokale ondernemers ingewisseld worden voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Zowel huurders als woningeigenaren komen in aanmerking.

“Deze voucheractie is een snelle, laagdrempelige stap waarmee we het makkelijker maken voor Bredanaars om hun woning te verduurzamen”, legt wethouder Peter Bakker van Energietransitie uit. “Hiermee helpen we zoveel mogelijk huishoudens om minder energie te verbruiken. Dit levert niet alleen een voordeel op in de portemonnee, maar is ook belangrijk om klimaatopwarming tegen te gaan. Hopelijk doen veel mensen mee!”

De subsidie is tot en met 22 december aan te vragen. De aanvrager krijgt per mail een voucher die direct online in de woonwijzerwebshop.nl of bij een lokale bouwmarkt kan worden ingeleverd. Ga voor meer informatie naar de website.

Mensen die al eerder gebruik gemaakt hebben van de voorloper van deze regeling, komen nu niet in aanmerking.