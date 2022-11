Virgil van Dijk speelt toch niet met OneLove-aanvoerdersband

BREDA - Vandaag start voor Bredanaar Virgil van Dijk het WK Voetbal als aanvoerder van Oranje. Van Dijk zou het veld betreden met de One Love aanvoerdersband, maar vandaag maakt de KNVB bekend dat de aanvoerder de band toch níet zal dragen. De FIFA heeft namelijk aangegeven dat Van Dijk meteen een gele kaart zal krijgen als hij speelt met de OneLove-aanvoerdersband.

,,De UEFA-werkgroep, waar de KNVB onderdeel van is, heeft FIFA op 19 september gevraagd om de OneLove-aanvoerdersband te omarmen. Vandaag, uren voor de eerste wedstrijd, is ons vanuit FIFA (officieel) duidelijk gemaakt dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij de OneLove-aanvoerdersband draagt. We betreuren het ten zeerste dat het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen. Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als UEFA-werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan”, laat de KNVB weten.

“Zoals eerder aangekondigd, zou de KNVB een eventuele geldboete voor het dragen van de OneLove-aanvoerdersband hebben betaald, maar dat FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA.”

Zondag gaf Van Dijk in een interview met de NOS nog aan wél met de band te spelen. Hij had toen pas net gehoord dat de band mogelijk een gele kaart op zou leveren. “Als dat het geval zou zijn, dan is dat iets dat we moeten bespreken met elkaar. Maar ik heb nog niets gehoord. Als er eventuele sancties op komen of een gele kaart, dan moeten we het daar over hebben”, gaf hij aan. “Ik speel niet graag met een gele kaart op zak. Helemaal niet als we het zouden kunnen voorkomen.”