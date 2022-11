Grote kerk kleurt oranje voor ‘Stop geweld tegen vrouwen’

BREDA - Vrijdag 25 november is de internationale start van Orange the World: stop geweld tegen vrouwen. Wereldwijd kleuren gebouwen oranje om hiervoor aandacht te vragen. Ook Breda onderschrijft het belang en laat het meest in het oog springende gebouw van de stad, de Grote Kerk, oranje kleuren.

“We doen dat om te laten zien dat geweld tegen vrouwen niet normaal is en niet getolereerd mag worden. Het voltallige College van burgemeester en wethouders is ook medestander van deze actie en zegt: Stop geweld tegen vrouwen”, laat de gemeente Breda weten.

Orange the world

De internationale actie Orange the World valt samen met een periode dat in Breda en heel Nederland gebouwen, pleinen en zelfs mensen oranje kleuren. Dat levert een mooie brug naar de Nederlandse campagne van Orange the World, die vooral gericht is op preventie. Preventie om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Mooi in Breda dat ook NAC aansluit bij deze actie en de spelers Boris van Schuppen, Jort van de Zande en Thomas Marinissen expliciet medestander zijn.

Tot 10 december, de internationale dag van de rechten van de mensen zijn er verschillende acties in Breda. De Bredase tak van Orange the World voert gesprekken op straat, laat de documentaire Belaagd vertonen in het Chassé Theater en houdt een normbrekersbijeenkomst op 28 november. Wij hopen dat Bredanaars, al dan niet aangewakkerd door deze activiteiten, met elkaar in gesprek gaan om te zoeken wat we zelf kunnen doen om geweld tegen vrouwen te stoppen.