Dankzij steun uit onverwachtse hoek heeft zorgboerderij de Kleine Hoeve nieuwe omheining

BREDA - De Kleine Hoeve is een zorgboerderij in Breda voor mensen met een beperking. Onder begeleiding verzorgen zij de dieren, kweken ze biologische groenten en fruit en helpen zij met de verkoop van eigengemaakte producten in de boerderijwinkel. Omdat het zorgbudget van De Kleine Hoeve vooral bestemd is voor de cliënten, blijft er financieel weinig ruimte over voor onderhoud. De omheining van de paardenweide was echter dringend aan vervanging toe. Bouwmarkt Hornbach hoorde van dat probleem, en schoot te hulp.

De Kleine Hoeve ligt in natuurgebied Haagse Beemden. Op de zorgboerderij wonen 12 cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking die 24 uur per dag professionele zorg krijgen. Overdag wordt op de boerderij ook dagbesteding georganiseerd voor externe cliënten. “Cliënten zijn hier de hele dag in touw”, zegt vrijwilliger Hans Schoenmakers. “Ze verzorgen de paarden, runderen, schapen, geiten, varkens en kippen. Ze kweken vele soorten biologische groente en fruit. En elke vrijdagmiddag helpen ze met de verkoop van producten in onze boerderijwinkel. Onze cliënten doen allemaal werk dat bij ze past. Daar leren ze veel van en ze zijn er supertrots op.”

Paarden die ontsnappen

Nu De Kleine Hoeve zo’n 12 jaar in z’n huidige vorm bestaat, zijn sommige onderdelen op het terrein inmiddels aan vervanging toe. Dat geldt zeker voor de omheining van de paardenweide. Hans: “De planken hingen met touwtjes aan elkaar en vielen er regelmatig vanaf. Daardoor kunnen de paarden ontsnappen. Medewerkers en vrijwilligers moesten er telkens achteraan om ze weer terug te halen. Het ontbrak helaas aan tijd en geld om de omheining te vervangen.” Hans besloot stichting HORNBACHhelpt te vragen of zij iets konden betekenen. En daar gaf de stichting van de bouwmarkt gehoor aan.



Met 8 vrijwilligers schoot de stichting op zaterdag 19 november De Kleine Hoeve te hulp. Projectcoördinator Peter van Oers had al het nodige voorbereidende werk gedaan en samen met Hans goed nagedacht over de beste aanpak. “Dat is belangrijk bij zo’n groot project als dit. 180 meter omheining vervangen is een megaklus.” Peter heeft als vrijwilliger bij HORNBACHhelpt al veel bouwkennis opgedaan. Hij weet dus goed hoe je een project als dit organiseert en aanpakt. “We zijn ruim op tijd begonnen met het uitzoeken van de materialen. Op de klusdag zelf werkten we met twee ploegen in een treintje. De eerste ploeg haalde de oude omheining weg en voerde het af. De tweede ploeg bouwde de omheining weer op met 150 nieuwe palen, 300 planken en nieuw schrikdraad. Gelukkig kregen we daarbij hulp van de enthousiaste medewerkers, vrijwilligers, vrienden en familie van De Kleine Hoeve. We hebben keihard gewerkt met z’n allen en aan het einde van de dag was de nieuwe omheining een feit.”

“Het is mooi om op deze manier wat te kunnen doen voor maatschappelijke organisaties zoals De Kleine Hoeve. Samenwerken met collega’s voor mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken, is leuk en het levert je veel op als mens. De dankbaarheid en waardering die je krijgt geven me voldoening. ”

Maximaal plezier voor cliënten

Met de nieuwe omheining kunnen de paarden niet meer ontsnappen. Dat scheelt de medewerkers en vrijwilligers van De Kleine Hoeve veel tijd die ze nu weer aan cliënten kunnen besteden. “En voor onze cliënten is het ook fijn. Ze kunnen de nieuwe hekken van de omheining weer makkelijk zelf open en dicht doen en maximaal plezier beleven aan de verzorging van de paarden. Zonder deze hulp was dit ons nooit gelukt. We kunnen er voorlopig weer tegenaan en daar zijn we de stichting ongelooflijk dankbaar voor”, besluit Hans.