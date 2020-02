Column Babs: 'Het mondkapje is dus géén coronacondoom?'

Bijna twee miljoen kijkers trok de NOS gisteravond met het vragenuurtje over het coronavirus. En alsof het in scene gezet was kreeg de minister tijdens de uitzending een briefje in zijn handen gedrukt. De eerste patiënt in Nederland en buurstad Tilburg heeft die twijfelachtige eer.

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat we dit weekend de eerste mondmaskertjes in het straatbeeld zullen zien. Ergens in het rijk der fabelen is het mondkapje verworden tot een soort coronacondoom. Zolang je dat ding op je neus hebt denk je veilig te zijn voor elke SOA, als in Snot Overdraagbare Aandoening.

Het probleem blijkt alleen dat wij, normale stervelingen, geen idee hebben hoe we zo'n mondmasker moeten gebruiken. De experts op tv waarschuwen ons dat de mondkapjes wel eens voor een soort schijnveiligheid kunnen zorgen. Beetje balen want ik heb net diep in de buidel getast voor een standaard coronasurvivalpakket. En daarin zit welgeteld één zo'n coronacondoom.

Eén! Met een ziektegeval op minder dan 30 km afstand is dat net zoiets als je puberende zoon het carnavalsgedruis insturen met maar één condoom op zak. Als weldenkende ouder hoop je dan dat hij, als hij die éénmaal volgezeverd heeft, zich dan de rest van de dagen wel zal gedragen. Maar stiekem weet je wel beter.

Aan de andere kant hoop je ook dat hij bij de biologieles genoeg heeft opgelet zodat hij het besnotterde rubberen flubbertje geen tweede leven gunt door het om te spoelen in het urinoir van de kroeg.

De professoren op tv zeggen dus eigenlijk dat het coronacondoom, net als het gewone condoom, een wegwerpding is voor éénmalig, kortdurend, gebruik. En dat dag in dag uit met hetzelfde mondkapje op je snoet rondlopen net zoiets is als een genitale kroelpartij met een condoom waar een gat in zit. Okee, handig om te weten.