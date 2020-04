Column Babs: 'Onderschat nooit de domheid van mensen'

'Rot op vuile graaiers, dat virus is een hoax dus flikker op met je paniekzaaierij.' Een paar weken geleden oogstte S. nog een stuk of 357 likes met dit stoere bericht op sociale media.

Langs een bochtig weggetje door het bos staat al honderd jaar een rond bord met een dikke vette rode rand eromheen en grote zwarte cijfers '50'. Voor de oplettende voorbijganger is dit een aanwijzing dat je beter wat terughoudend kunt zijn met het indrukken van het gaspedaal. Maar er zijn er ook altijd een paar die het beter weten en daardoor met een rotgang uit de bocht en tegen een boom knallen. De enkeling die deze klap overleeft nagelt de verantwoordelijke ambtenaren aan de schandpaal omdat zij die levensgevaarlijke bomen langs de weg hebben laten staan.

Nu de teller van coronadoden de vijftienhonderd nadert, zie je iets soortgelijks met S. gebeuren. Ze heeft haar vrije tijd blijkbaar nuttig besteed met een LOI cursus en is nu viroloog, epidemioloog èn psycholoog ineen. S. weet het zeker; het is allemaal de schuld van die prutsers in Den Haag dat het zover heeft kunnen komen.

Hoeveel mensen als S. zijn er wel niet? Zou S. zelf ook nog wel eens naar beneden scrollen op hun eigen tijdlijn om te zien wie ze toen allemaal met zich meesleepten met de onzin die ze deelde? Oh S. gaat nog gewoon gezellig naar de kroeg, dan kunnen wij ook best gaan.

We hebben allemaal iets nodig om boos op te zijn. De onzichtbare vijand is te ongrijpbaar dus zoeken we een ander doelwit. Voor S. is dat nu degene die de bomen niet op tijd omgehakt heeft. Voor mij zijn het de vele mensen zoals S. omdat die, in mijn ogen, medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat de bordjes '50' niet voor iedereen te lezen waren.