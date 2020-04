Column Babs: 'Inenten? Nee zeg, je gaat je kind toch niet laten inspuiten met gif?'

Twee bakfiets-moekes staan voor de ingang van de bio-supermarkt. Netjes anderhalve meter uit elkaar want dat zijn de voorschriften en je neemt geen risico's met de gezondheid van je kind. Hun stemmen waaieren over de parkeerplaats. 'Inenten? Nee zeg, je gaat je kind toch niet laten inspuiten met gif?!?'

Ik heb ouders die kritisch staan tegenover vaccinaties nooit helemaal goed begrepen. Niet omdat je niet kritisch mag zijn, maar ik snap het gewoon niet. Als je ervan overtuigd bent dat je Gods wil moet volgen dan vraag ik me af waarom onze lieve heer sommige mensen zo slim heeft gemaakt dat ze vaccins uitvinden, maar discussiëren over de Bijbel is niet mijn sterkste kant.

Nee, dan die hoog opgeleide bakfiets mutsen die het allemaal beter weten. Dankzij de bijna slaafse volgzaamheid van hun eigen ouders kregen ze na iedere oproep naar het consultatiebureau een prikje tegen de mazelen, kinkhoest en al die andere kinderziektes. Die mama's zijn zelf gezond door hun kindertijd gefietst en hebben nooit de dreiging gevoeld van een op de loer liggende mazelen-epidemie. Nu ze zelf op een bakfiets zitten zijn die vaccins ineens gif en beschermen ze hun kids door iedere dag van die onbespoten bio-prutjes naar binnen te schuiven.

Momenteel leven we in een hele slechte B-film. Om de transmissie van het virus te doorbreken zijn de scholen gesloten en modderen we wat aan met juffen en meesters die vanachter de PC hun stinkende best doen om het schooljaar nog een beetje te redden. Zwemles, hobbyclubjes, de hockeywedstrijden, alles is voor onbepaalde tijd opgeschort. Het hoogtepunt van de maand is een beetje stoepkrijten omdat de camera-drone van de krant overvliegt.

Terwijl de IC van het Amphia vol ligt met stakkers die aan een machine naar adem happen omdat hun longen zijn verwoest door een virus dat honderd dagen geleden nog niet eens een naam had, staan twee moekes op de bakfiets-parkeerplaats van de bio-supermarkt te praten over hoe onverantwoord het is om je kind te laten inenten.

Dames, kijk om je heen. Zo ziet een wereld er uit zonder vaccins, of beter gezegd, zonder alleen maar dit ene vaccin.