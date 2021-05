Column Maarten Legius: ‘Verbeter je digitale beveiliging: Zo doe je dat!’

Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Maarten Legius, algemeen directeur van QNP. Hij ziet hoe cybercrime vaak als complex en ongrijpbaar wordt gezien. Toch zijn de maatregelen die je zelf kan nemen heel eenvoudig en doeltreffend, is zijn boodschap.

Bijna dagelijks melden nieuwsmedia nieuwe cybercrime gevallen. De politie ziet een enorme toename in het aantal cybercrime meldingen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Fysieke criminaliteit maakt steeds meer plaats voor digitale criminaliteit.

Vanuit mijn praktijkervaring als IT adviseur voor MKB organisaties valt me op dat de meeste cybercrime incidenten door de gebruiker zelf voorkomen kunnen worden. Over het algemeen begrijpen mensen die ik spreek de noodzaak van digitale beveiliging wel maar zoeken ze de oplossing meestal niet bij zichzelf. Vaak is dat een combinatie van onwetendheid en de ver van mijn bed show gedachte. Cybercrime wordt vaak als complex en ongrijpbaar gezien. Toch zijn de maatregelen die je zelf kunt nemen om misbruik te voorkomen, eenvoudiger en doeltreffender dan je denkt.

Wist je dat 75% van alle wachtwoorden voor meerdere websites, apps en programma’s wordt gebruikt? En dat 80% van alle geslaagde hacks wordt uitgevoerd met wachtwoorden die tijdens een datalek zijn buitgemaakt? Bij hacks van LinkedIn en Facebook zijn de wachtwoorden van meer dan een half miljard gebruikers, waaronder 5 miljoen Nederlands buitgemaakt. De data uit deze hacks wordt aan de hoogte bieder verkocht.

Is je LinkedIn en Facebook wachtwoord recent niet meer gewijzigd en gebruik je dit ook op andere platformen zoals bijvoorbeeld bol.com, Zalando, Netflix, Coolblue, je zakelijke e-mail, apps of data, dan is de kans op misbruik niet alleen reëel maar ook nog eens zeer eenvoudig uit te voeren door criminelen.

Wijzig wachtwoorden regelmatig en gebruik een unieke wachtwoordzin per website of app, daarmee voorkom je een hoop narigheid. Ik hoor je denken, hoe ga ik al die wachtwoorden onthouden zonder ze op te schrijven?

Dat doe je eenvoudig in een wachtwoord manager die hiervoor met speciale encryptie beveiligd is. En heeft de website of app, waarop je aankopen doet of je gevoelige gegevens achterlaat, tweestapverificatie, schakel deze dan direct in! Bij inloggen geef je dan, naast je wachtwoord, een, via SMS of App, gegenereerde code in. Omdat deze code uniek is per inlogpoging, is deze niet te achterhalen door een hacker.

Natuurlijk zijn sterke wachtwoorden en tweestapverificatie niet de enige maatregelen die je kunt treffen om je digitale veiligheid te vergroten. Het zijn wel zaken die je met een kleine inspanning enorm veel ellende kunnen besparen! Ben ook scherp op frauduleuze email, klopt het email adres van de afzender? Is het wel logisch dat je bank, DigiD of het CIB je een e-mail stuurt? En kloppen de linkjes in de email? Een klik op en verkeerde link kan ervoor zorgen dat je slachtoffer wordt van identiteit fraude, versleuteling van je data of oplichting. En mocht het onverhoopt toch mis gaan, zorg dan dat je altijd terug kunt vallen op een goed werkende back-up van je data.

Een goede basis beveiliging tegen cybercrime is niet complexer dan de manier waarop je, als vanzelf, je woonhuis beveiligd. Het vereist beide alertheid en discipline.