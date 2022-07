Column Bart Verbraak: ‘Accountmanager bij de gemeente?’

Een accountmanager bij de gemeente? Een vraag die wij heel vaak horen. Wat doet die dan precies? Laat ik je een klein beetje een kijkje in de keuken geven.

Als accountmanager bij Breda Business van de gemeente Breda ben je het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. In ons werk krijgen wij te maken met uiteenlopende zaken, zoals onder andere personeelsvraagstukken, huisvesting, parkeren, duurzaam ondernemen, veiligheid, subsidies, digitalisering, vergunningen, internationalisering, onderwijs, innovatie en ontwikkelingen van het bedrijf. Wij weten als accountmanagers van alles een beetje en weten perfect de verbinding te leggen tussen de ondernemers en de juiste persoon die hen kan helpen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Het is dus een baan die heel breed georiënteerd is en elke dag anders is.

We zijn actief betrokken bij onze bedrijventerreinen om de bedrijvigheid te verbeteren en om goed te monitoren wat er speelt en te kijken hoe we hier proactief op in kunnen spelen als gemeente. We leggen verbindingen tussen de ondernemers en diverse andere partijen. Dat kan gaan om verbindingen met collega’s van de gemeente maar ook met andere ondernemers en organisaties.

Voordat ik bij de gemeente kwam werken heb ik jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Wat mij meteen opviel bij afdeling economische zaken van de gemeente Breda, is dat er eigenlijk niet heel anders wordt gewerkt dan in de commerciële markt. Er wordt met veel passie en betrokkenheid bij de ondernemers gewerkt. Veel van mijn directe collega’s hebben eerder in het bedrijfsleven gewerkt waardoor wij de uitdagingen van de ondernemers heel goed begrijpen en dit goed kunnen vertalen naar andere afdelingen binnen de gemeente. Het verschil met het bedrijfsleven is dat we nu niet commercieel werken en dat heeft als grote voordeel dat we zonder commerciële belangen kunnen sparren en meedenken met onze ondernemers in de gemeente Breda en ze helpen met hun uitdagingen. Eens sparren? Wij staan voor je klaar! Neem gerust contact op voor een persoonlijk gesprek of neem eens een kijkje op ons online ondernemersplatform BredaBusiness.com.