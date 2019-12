BREDA - Een grote groep mensen nam zondagochtend en -middag een kijkje bij de kerstmarkt in de Belcrum. Jong en oud slenterden langs de diverse kraampjes.

Bezoekers konden zaterdag en zondag kerstsfeer proeven in de Speelhuislaan in Belcrum. De markt is voor jong en oud. Ouderen slenterden langs de vele kraampjes en de kinderen keken naar de shows en namen plaats bij het kampvuur.

De markt vond plaats op zaterdag van 14.00 uur tot 19.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.