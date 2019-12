Flesjes Frontaal in Stedelijk Museum (Foto: Wijnand Nijs)

Flesjes Frontaal in Stedelijk Museum (Foto: Wijnand Nijs)

Zin in een biertje? Frontaal houdt eerste editie van Winter Bier Festival

BREDA - Heb jij nog geen plannen voor morgen en hou je wel van een speciaalbiertje? Dan moet je bij de eerste editie van het Winter Bier Festival bij brouwerij Frontaal zijn. Zes brouwerijen zorgen voor de lekkerste biertjes en drie foodtrucks voor de volle maag.

Zes brouwerijen pakken morgen flink uit. Frontaal, De Beyerd, Halve Tamme uit Zevenbergen, Ramses Bier uit Hooge Zwaluwe, Bliksem uit Breda en De Twee Leeuwen uit Raamsdonksveer zorgen voor een gevarieerde mix van winterbiertjes tijdens de eerste editie van het Winter Bier Festival. En ook voor eten is gezorgd. Om de maag te vullen staan de foodtrucks van Baaria Pizza on the Road, La Grande Dame en Pickles & Mayo ook op het terrein.

Liefhebbers zijn vanaf 15.00 uur welkom bij Brouwcafé Frontaal aan de Liniestraat 31. Tot 22.30 uur kan er van de versnaperingen genoten worden. De entree van het festival is gratis.