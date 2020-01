Franks Filmtip: "De film is een kritische noot op de neiging om terug te vallen op het verleden"

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week: La belle époque. Te zien in en Chassé Cinema.

Tribute bands zijn nog nooit zo populair geweest. Waar komt dat verlangen naar het verleden toch vandaan? De menselijke neiging om het verleden mooier te maken dat het was, vooral als het heden tegenvalt, zal er mee te maken hebben.



De Franse film La Belle Époque volgt Victor (Daniel Auteuil), zestig plus, Boomer. Zijn leven is op dood spoor geraakt. Ontslagen bij de krant waarvoor hij cartoons maakte, zijn huwelijk is op de klippen gelopen en van het digitale tijdperk snapt hij niks, kortom zo'n zestiger die weigert met zijn tijd mee te gaan.

Illusie

Terwijl zijn vrouw Marianne (Fanny Ardant) op zoek gaat naar een nieuwe belofte en ruzie maakt met haar oude vrienden, brengt hun zoon zijn vader Victor in contact met het bedrijf "De Tijdreizigers" dat illusie produceert. Film is illusie, maar dit bedrijf brengt de illusie nóg dichterbij. Ga terug in de tijd en beleef het alsof je er echt bij bent, de riddertoernooien in Middeleeuwen bijvoorbeeld, of aanzitten aan een banket bij de Zonnekoning met Franse edellieden. Victor kiest voor de week van 16 mei 1974, de week – vijfenveertig jaar geleden - waarin hij Marianne voor het eerst heeft ontmoet in café La Belle Époque in Lyon. Met een stripverhaal tekent Victor deze belangrijke week voor het bedrijf uit en geeft aanwijzingen over de details. In de studio wordt het café en de omgeving op basis van de door Victor getekende strips nauwkeurig nagebouwd. In dit decor verschijnen personen van weleer. Zoals de jongen met het sjaaltje om de nek en de valse gitaar die kwam zingen in het café. En de joviale man achter de bar met zijn grijze kuif. Als alles klaar is lijkt het of de tijdmachine echt bestaat. De Marianne van dik veertig jaar geleden bestaat natuurlijk niet meer, maar geen nood, de actrice die Marianne speelt (Doria Tillier) heeft ook rood haar, net als Marianne toen. Door de dit keer gespeelde ontmoeting raakt Victor weer betoverd. Hij wordt verliefd, nu op de actrice, waarna het gespeelde verleden en het werkelijke heden in de film door elkaar gaan lopen. De kijker wordt voortdurend en op een heerlijke manier op het verkeerde been gezet. Dan eens denk je naar het hier en nu te kijken, maar dat blijkt de voltooid verleden tijd te zijn, terwijl even later Victor op een Solex met de jonge versie van Marianne achterop door het heden rijdt. Een spiegelpaleis waarin ongemerkt de tijd filmisch wordt gemanipuleerd.

Fanny Ardant en Daniel Auteuil hebben er duidelijk zin in. Deze rollen zijn op hun lijf geschreven. Het script is ambitieus. Werkelijkheid en enscenering lopen lekker door elkaar waardoor je als toeschouwer mee gaat leven met het lot van Victor. Door de rol van Doria Tiller als de jonge Marianne is er een flirt met de romkom, de romantische komedie, maar La Belle Époque heeft meer lagen.



De film kan ook worden gezien als kritische noot bij de hedendaagse neiging om terug te vallen op het warme verleden, zodra het koude heden niet bevalt. Een satire op de nostalgie industrie (zoals omroep Max). En een oproep om mee te gaan met je tijd, want de nep ervaring schudt Victor ook wakker. Hij schudt de weerstand tegen de moderne tijd van zich af en gaat geestelijk opgefrist weer aan het werk.

Wat je moet weten over deze film:



- La Belle Époque was de openingsfilm van Film by the Sea in Vlissingen.



- De Belle Époque (het mooie tijdperk) is een periode in de Europese geschiedenis vanaf de wereldtentoonstelling in Parijs van 1889 tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Op economisch (industriële massaproductie), technisch (Eifel toren) en cultureel gebied (Jugendstil) werd in die periode grote vooruitgang geboekt.



Regie: Nicolas Bedos Met: Daniel Auteuil, Doria Tiller, Fanny Ardant en Guillaume Canet.