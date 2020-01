Succesvolle Kielegatse veiling: maar liefst 11.000 euro voor leuk en professioneel carnaval

BREDA - Traditiegetrouw vond gisteravond de jaarlijkse Kielegatse veiling plaats om geld op te halen voor aankomend carnaval. Met succes, er werd maar liefst een totaalbedrag van 11.000 euro opgehaald.

Onder het genot van een biertje boden aanwezigen gul op diners, workshops en kunst. Een van de klappers was een exclusief schilderij van Hannes de Diender, gemaakt door hofchauffeur Paul van Alphen. Zelfs eten bevond zich in het lijstje van de veiling. De ballen van Wim, oftewel 22 goddelijke gehaktballen, leverden 55 euro op. Na een succesvolle veiling blijkt er een totaalbedrag van 11.000 euro opgehaald te zijn. Daar is Stichting Kielegat ontzettend blij mee. "Het blijft hard sprokkelen om carnaval in Breda steeds professioneler en leuker te maken."

Carnaval 2020

Carnaval gaat dit jaar op zaterdag 22 februari van start met de sleuteloverdracht op de Grote Markt. Vanaf dan staat de stad in he teken van de polonaise, hossen en het nuttigen van een goudgele rakker. Op 23 februari is de brakkensliert en op maandag 24 februari de grote optocht. Het motto van carnaval in het Kielegat is dit jaar 'Draoj'ut is om'. Dit motto werd door een jury van fervente carnavalvierders uit 177 inzendingen gekozen.

Op dinsdag, de laatste dag van carnaval, moet de prins zijn sleutel weer inleveren aan Paul Depla. Aansluitend wordt het motto voor 2021 bekend gemaakt. Daarna worden Kiske en Mieske afgevoerd met een treurige stoet van vallen en opstaan en uiteindelijk bij het Spanjaardsgat in de brand gestoken.