Carnavalsdinsdag voor Kielegatse kinderen is vernieuwd: 'Theatrale keert terug'

KIELEGAT - De carnavalsdinsdag voor Kielegatse kinderen is vernieuwd. Jarenlang was de reusachtige poppenkast vaste prik, maar die moest door gebrek aan vrijwilligers worden opgeborgen. Maar nu, een paar jaar laten, keren de poppen tóch terug. Maar dan op een andere manier.

De traditionele carnavalsdinsdagmiddag, waarbij de Grote Markt voor de kinderen is, krijgt een nieuw jasje. Na een aantal jaar keren de poppen namelijk terug. Met de poppen gaan actrices Cato Fluitsma en Eva van Heijningen een boel lol en muziek maken met de kinderen.

Daarnaast kunnen de brakskes Kielebeestjes knutselen, kleurplaten maken, blik werpen, grabbelen, geschminkt worden en een vossenjacht doen die je iets leert over ut Kielegat met

als beloning een leuk prijsje. Allemaal gratis. Ook gratis zijn de pannenkoeken van Dun Dikke Foep. Ze bakken stapels. "Het is nu een pleintje met activiteiten, wat ook voor een intiemere sfeer zorgt. Wij hebben er heel veel zin in!", laat een woordvoerder van de stichting Kielegat weten.

Kielegat Got Talent

Jeugdprins Jayson en jeugdprinses Joya openen om 13.30u de middag. Op deGrote Markt staan grote wagens van de optocht en de Prinsenwagen. Op het grote podium begint om 14.00 uur de finale van Kielegat Got Talent. De show wordt geopend door de winnaars van vorig jaar, Robbie en Juup. Drie finalisten strijden om diverse prijzen. Onder andere Peter Selie en Mosterd na de Maaltijd verzorgen de gastoptredens.