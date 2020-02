NS zwaait reizigers vanavond uit met gratis bitterballen en emblemen

BREDA - Reizigers die vanavond na het carnavalsweekend in Breda weer in de trein stappen, worden door NS en Smullers Breda getrakteerd op het station. Ze worden feestelijk uitgezwaaid en krijgen bitterballen om zo voldaan naar huis te gaan. NS levert op veel plaatsen een bijdrage aan carnaval, en doet dat nu voor het eerst ook in Breda.

"Op carnavalszondag zien we dat er drie keer zoveel reizigers vertrekken vanaf station Breda dan op een normale zondag", zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. "Bijna een derde van die reizigers komt uit de zuidelijke randstad. Er komen veel mensen uit Dordrecht, Rotterdam en Delft naar Breda." Hossen op de Markt is voor veel mensen de afsluiter van het weekend. Als het evenement klaar is om 22.00 uur komen veel mensen naar het station om de trein te pakken. "We willen deze mensen met een extra vrolijk gezicht in de trein laten stappen."

De Gebroeders Ko zongen het ooit al: "Eén bitterbal en ik was verloren. Ik vergeet nooit meer wat ze toen zei: 'Wil jij een bitterbal van mij?'" Daarom deelt NS zondagavond samen met de Smullers op het station gratis bitterballen uit. Dé manier om voldaan terug te gaan naar huis.

#NSisdeBOB

NS zorgt er tijdens carnaval voor dat je op je feestplek van bestemming komt en dat je ook weer veilig thuiskomt. Wat ons betreft kan iedereen van het feest genieten, want NS is de BOB! Daarnaast worden diverse stations rijkelijk versierd in de lokale carnavalssferen zodat je als reiziger direct in de stemming komt. En op verschillende plaatsen wordt de prins weer feestelijk met een speciale trein ingehaald op het station, voordat de optocht verder de stad in gaat. NS deelt tijdens carnaval emblemen uit aan reizigers, speciaal voor op de kiel.

In Breda doet NS er ook dit jaar weer alles aan om reizigers goed heen en terug te brengen. Veel treinen worden extra lang gemaakt en op spitsmomenten, zoals zaterdagnacht, worden er extra treinen ingezet richting Rotterdam en Dordrecht. Op het station lopen extra veiligheidsmensen en wordt er extra schoongemaakt.