Voorspelde windstoten brengen optocht in het Ginneken en Blauwe Kei in gevaar

BREDA - Windstoten dreigen roet in het eten te gooien voor de Broeketocht die morgen door de Blauwe Kei en het Ginneken zal trekken. In Eindhoven besloot de organisatie al een streep door de optocht van zaterdag te zetten. SCG 't Lestogenblik houdt goede hoop voor de optocht, maar houdt de weerberichten wel nauwlettend in de gaten. "Veiligheid gaat uiteindelijk voor alles", laat Koen Melis weten.

Het is een flinke domper voor de bouwers in het Lampegat. De optocht gaat daar morgen niet door vanwege de verwachte windstoten. Er wordt namelijk windkracht 5 tot 6 verwacht. En de windstoten halen zelfs snelheden tot 75 kilometer per uur. Dat is te gevaarlijk, stelde de organisatie vanmiddag. Een streep door de optocht zetten, was de enige juist beslissing voor hen.

De harde wind kan mogelijk ook in Breda voor problemen gaan zorgen. En dan in het bijzonder voor de optocht van het Ginneken en de Blauwe Kei. Want waar veel optochten pas op zondag of later zijn, staat de zogeheten Broeketocht al voor morgen op het programma. De knoop over het wel of niet door laten gaan van die optocht, is nog niet door gehakt. "Wij hebben goede hoop dat onze optocht door kan gaan. Op het moment is er nog geen reden om te verwachten dat hij zal worden afgelast", laat Melis weten. "Maar we houden de voorspelling natuurlijk wel bijzonder goed in de gaten. Want veiligheid gaat voor alles."

De knoop over het door laten gaan of afgelasten van de optocht zal waarschijnlijk vanavond pas worden door gehakt. "We staan in direct contact met alle deelnemers, dus mocht de optocht niet doorgaan dan zijn zij de eerste die het horen. Verder zullen we uiteraard ook onze Facebook-pagina en website up-to-date houden."