Kick Out Zwarte Piet wil racisme in de gaten houden bij carnaval in Breda

BREDA - Kick Out Zwarte Piet gaat in Breda en vijf andere Noord-Brabantse steden racisme in de gaten houden bij carnaval. De actiegroep vraagt aan feestgangers in Tilburg, Roosendaal, Den Bosch, Helmond, Eindhoven en Breda om foto's te maken of verslag te doen van racisme, bijvoorbeeld in outfits.

Kick Out Zwarte Piet gaat racisme in de gaten houden bij carnaval in Breda. De actiegroep vraagt feestvierders om te letten op "racistische verkleedpartijen", en die te melden bij de organisatie en het lokale discriminatiemeldpunt. "Carnaval is een mooie traditie waarin alles op zijn kop mag", schrijft KOZP op Facebook. "Daarom is het het allermooiste als het ook echt een feest voor iedereen is. Dus zonder racisme." Volgens de organisatie willen zij geen heksenjacht ontketenen, maar vooral in kaart brengen wat er precies met carnaval gebeurt. Directe aanleiding van deze actie zijn volgens KOZP oproepen van pro-Zwarte Pieters om tijdens het komende carnaval als Zwarte Piet verkleed te gaan.

De verzamelde informatie zal KOZP aanleveren bij antidiscriminatiebureaus in verschillende steden.