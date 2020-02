Kielegat maakt zich op voor een extra lange Brakkensliert

BREDA - Normaal gesproken vind de Brakkensliert een dag vóór de grote optocht in 't Kielegat plaats. Maar vanwege het slechte weer, gaan de kinderen vandaag pas door de straten in de Brakkensliert. Om 12.33 uur vertrekt de optocht.

De Brakkensliert belooft vanmiddag bijzonder groot te worden. 'T Kielegat heeft namelijk ook kinderen uit de randgemeenten van harte uitgenodigd om aan te sluiten. "Er zijn een hoop kinderoptochten afgelast dit weekend, dus zo krijgen kinderen toch nog de kans om een optocht te lopen", aldus Marc van de Maagdenberg van Stichting Kielegat. Al zo'n 150 kinderen hebben zich aangemeld.

De optocht vertrekt dinsdag om 12.33 uur vanaf café De Huiskamer aan de Haven. De prijsuitreiking is om 15.55 uur op de Grote Markt.

Na de optocht is het gezelligheid op de Grote Markt met poppentheater, knutselen, grabbelen, speurtocht en pannenkoeken. Ook is dan de finale van Kielegat Got Talent op het podium. Op dinsdag is altijd traditioneel de kindermiddag op de Grote Markt. Dit blijft zo en sluit mooi aan op de Brakkensliert.