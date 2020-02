Henk Jansen wint fotowedstrijd: 'Ik vind het leuk als een foto moeite kost'

BREDA - Henk Jansen is de tweede winnaar van de fotowedstrijd van Stadsfotograaf Jörgen Janssen. Henk ging voor zijn foto al in december op pad. Namelijk naar de ijsbaan op de Grote Markt. Dat plaatje sloot naadloos aan bij het maandthema: Gezelligheid.

Toen Henk Jansen in november hoorde van de fotowedstrijd die Stadsfotograaf Jörgen Janssen had uitgeschreven, besloot hij zich er meteen in vast te bijten. In december ging hij met zijn camera naar de Grote Markt om alvast te fotograferen voor het maandthema van februari. Dat was namelijk gezelligheid,

Dat Henk het zichzelf met zijn onderwerpkeuze lastige maakte, weet hij als geen ander. "Uit ervaring weet ik dat het niet meevalt om bij de schaatsbaan zo'n thema goed te vangen. Beweging, emotie, compositie en dan nog een stukje Breda." Toch was het volgens hem de perfecte plek. Want het was er bijzonder gezellig. Maar dat vastleggen was een hele uitdaging.

Tekst gaat verder onder de winnende foto van Henk

"Schaatsers, sleetjes, jong en oud, vaders, moeders. Alles krioelde door elkaar en dacht ik een fraai moment te fotograferen, dan vlogen er weer een paar ledematen voor mijn lens. Ondertussen stond er nog een aardige senior dame tegen mij aan te praten hoe leuk ze alles vond", herinnert Henk zich. Toch liet hij zich daar niet door uit het veld slaan. "Ik houd ervan als het moeite kost en het mij toch lukt om hetgeen ik voor ogen had op een afbeelding vast te leggen." Dat hij er nu een prijs mee heeft gewonnen, vindt hij dan ook alleen maar mooi. "Dat is echt nagenieten van een foto."

Fotowedstrijd

Meedoen aan de fotowedstrijd? Dat kan nog één keer. Het laatste maanthema is Oudheid en de deadline voor het inleveren van de foto is 22 maart. Meer informatie vind je hier.