Bredase agenten maken indruk in heftige aflevering van 'Danny op straat'

BREDA - Voor het programma Danny op straat werden agenten van de regio Breda-West Max en Lars gevolgd door programmamaker Danny Ghosen. In die aflevering is onder andere te zien hoe de agenten omgaan met corona en wat er gebeurt wanneer zij ter plaatse komen bij het gezinsdrama in Etten-Leur. En dat levert heftige beelden op.

In Danny op straat gaat programmamaker Danny Ghosen mee op pad met mensen of groepen waar je normaal niet snel een inkijkje in krijgt. In de aflevering van donderdag ging hij mee met de politie. Hij sloot aan bij agenten Lars en Max van regio Breda-West om een dienst mee te draaien. En dat leverde een bijzonder heftige aflevering op, omdat de agenten in die aflevering opgeroepen werden om ter plaatse te gaan bij het gezinsdrama in Etten-Leur.

Achtervolging

De aflevering start zoals ook de dienst van Max en Lars start: met een briefing rond 14.00 uur. Vervolgens gaan de agenten naar verschillende situaties toe. Zo verwijzen ze jongeren door naar Bureau Halt omdat ze dingen aan het vernielen waren op het terrein van een leegstaande manege in Breda. Ook houden ze na een bizarre achtervolging dwars door een woonwijk een man aan die rondreed in een gestolen auto. Bij die situatie werd ook meteen duidelijk hoe lastig het is voor de agenten om veilig te kunnen werken nu het coronavirus rondgaat. Afstand houden is soms simpelweg niet mogelijk. Bijvoorbeeld bij de aanhouding van een man die niet mee wilt werken.

Agent Max vertelt bovendien dat de aangehouden man hen expres bang probeert te maken. Wanneer de agenten volgens protocol vragen of de man coronaklachten heeft, antwoord hij sarcastisch ja. "Toen we hem uit de bus haalden bij het politiebureau, probeerde hij expres op ons te kuchen en ons kopstoten te geven." Voor de agenten is het gezondheidsrisico tegenwoordig dus bijzonder groot.

Etten-Leur

Nadat de agenten op enkele plekken zijn geweest, komt er rond 18.00 een heftige melding bij hen binnen. Er zou een stoffelijk overschot liggen in een woning in Etten-Leur. En als snel na die melding wordt aan de agenten doorgegeven dat het niet om één, maar om vier lichamen gaat.

In de aflevering is te zien hoe agenten de woning in Etten-Leur binnen gaan. Daar treffen zij de lichamen aan van de twee kinderen, moeder en oma van het gezin. Zichtbaar aangedaan komen de agenten de woning weer uit. "We treffen hier iets aan wat niemand wil zien", vertelt Lars aan Danny. "We komen best wel vaak op plekken waar mensen zijn overleden, helaas. Maar als het dan een gezin is met heel jonge kinderen, dan doet dat iets met je. Dat zijn de meldingen die mee naar huis neemt."

Reacties

De heftige aflevering die gisterenavond op YouTube verscheen is al ruim 150.000 keer beken en kan rekenen op veel reacties. "Respect voor die politieman. blijft de hele aflevering rustig, legt alles netjes uit", schrijft iemand. "KLASSE. Respect naar alle Hulpdiensten die actief zijn in de corona tijden", schrijft een ander.

Bekijk de aflevering hier.