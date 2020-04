Het Hop op Hop off festival in 2018 (Foto: Perry Roovers)

Het Hop op Hop off festival in 2018 (Foto: Perry Roovers)

Begrip en teleurstelling bij Bredase evenementen: 'Annuleren doet pijn'

BREDA - Dat er een streep zou worden gezet door alle evenementen tot en met 1 september, zagen veel organisaties al wel aankomen. Het is door het coronavirus simpelweg niet haalbaar om komende maanden al evenementen te organiseren waarbij honderden tot duizenden mensen bij elkaar komen. Maar pijn doet dat wel, geven de organisaties op. Velen van hen zetten in op de verplaatsing van hun evenement naar de zomer van 2021.

Begrip en teleurstelling. Dat is wat overheerst bij de organisaties van de evenementen die tussen 1 juni en 1 september worden gehouden in Breda. En dat zijn er nogal wat. Want de evenementenkalender van Breda stond voor deze zomer zoals gewoonlijk flink volgepland. Sommige organisaties hadden voor de persconfernetie van 21 april al besloten de stekker uit hun evenement te trekken. Zo koos Run for Kika al voor het verplaatsen van het evenement, en gaf ook Brakkenfestival aan dat de editie van dit jaar niet haalbaar was.

Andere evenementen wachtten wel de persconferentie af. Maar tijdens de toespraak van premier Rutte kregen ze het nieuws wat ze al aan zagen komen en waar ze bang voor waren: alle evenementen tot 1 september moeten worden geannuleerd. En dat doet pijn, geeft Hop On Hop Off festival aan. "We hebben drie jaar hard gewerkt om de 1ste en 2de editie succesvol neer te zetten. Het festival heeft een naam gekregen in festival land. Dat we de 2020 editie hebben moeten annuleren doet ons heel veel pijn."

Ook bij Duikboot festival is de teleurstelling groot. "Met veel pijn in ons hart moeten wij mededelen dat Duikboot Festival 2020 - 5e verjaardag is geannuleerd. Iets waarvan we nooit hadden gedacht dat we dit zouden moeten doen. Wij waren ontzettend enthousiast om op 29 augustus samen aan de Asterdplas te feesten, dansen en vooral te genieten onder de zon in Breda." Het zelfde geldt voor Tranen van Van Cooth. " Dit is een enorme teleurstelling voor bezoekers, artiesten, partners en voor ons als organisatie. Na een lange periode van voorbereiding gaat er een streep door alle plannen."

Tickets

Veel organisaties kiezen ervoor om hun evenement te verplaatsen naar de zomer van 2021. Zo willen Duikboot Festival en Tranen van Van Cooth graag naar 28 augustus 2021, Hop On Hop Off naar 9, 10 en 11 aprip en Hittegolf Teteringen kiest onder voorbehoud voor 19 juni 2021. Die organisaties kiezen ervoor om tickets die gekocht zijn voor de editie van 2020 ook geldig te maken voor de editie van 2021.

De organisaties van de evenementen hopen dat mensen die een kaartje hebben voor hun evenement niet massaal hun geld terug gaan vragen. "Dan heb jij alvast een ticket voor je favoriete festival op zak en wij heel veel steun om deze moeilijke periode te overwinnen. Support die we goed kunnen gebruiken!", schrijft Duikboot festival aan iedereen die al een kaartje had gekocht voor 2020. Voor kaartkopers die hun geld echt nodig hebben, komt er wel gewoon een refund mogelijkheid. "Maar we vragen jullie dit te overwegen en ons en alle mensen waarmee wij werken te steunen. Zodat we volgend jaar sterker terug kunnen komen."