Jetty Mouw zet zich in voor doven en slechthorenden: 'In deze crisis is de vereenzaming groot'

BREDA - In deze ongekende tijden wordt het woord ‘held’ veel gebruikt. En logisch, want alle mensen die dag en nacht aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat ons leven zo ‘normaal’ mogelijk door kan gaan doen dit onder hele nieuwe omstandigheden. Maar er is ook een ander soort held. Iemand die al jarenlang, vaak op de achtergrond, enorm veel doet voor anderen. Elke maand zetten wij zo iemand in het spotlicht. Dat is onze ‘ held van de maand’. Deze keer is dat Jetty Mouw, een vrouw die door een chronische ziekte aan één oor doof werd en bovendien tinnitus kreeg.



Nadat zij door haar ziekte steeds meer gehoorproblemen kreeg ging Jetty Mouw niet bij de pakken neerzitten. Op zoek naar informatie merkte ze dat het bijzonder lastig was om die te vinden. Voor haar een reden om daarmee niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen aan de slag te gaan. Zij zet zich o.a. in voor stichting Hoormij.

Hulpmiddelen

Jetty komt uit het onderwijs en had een slechthorende leerling die solo-apparatuur gebruikte. Ze ging op zoek naar manieren om actief aan het leven mee te blijven doen. “Naast allerlei technische hulpmiddelen zijn er ook gebarentolken en schrijftolken. Die laatste zijn niet zo bekend, maar ik werk er veel mee. Wanneer ik vergader typt de tolk mee en krijg ik op mijn scherm meteen te lezen wat er gezegd wordt. Een schrijftolk loopt ongeveer één woord achter op wat gezegd wordt, dus je bent er echt bij! Nog veel te weinig mensen weten dat deze ondersteuning gewoon in de basiszorgverzekering zit. Daarnaast gebruik ik de app 'Live Transcribe of AVA.'"

Voorlichting

In 2011 ben is Jetty voorzitter geworden van de afdeling Breda e.o. van stichting Hoormij. "Op onze website www.stichtinghoormij.nl kun je heel veel informatie vinden." In haar werk voor de stichting gaat veel tijd zitten. "Soms denk ik: wordt het niet te veel. Maar nu alles stil is gevallen merk ik nog meer hoe belangrijk ik het vind en hoe ik al die contacten mis. Daarnaast ben ik ook aangeschoven bij Breda Gelijk. Ik geef voorlichting op scholen. Bij Breda Gelijk werk ik samen met mensen met allerlei verschillende beperkingen, we weten allemaal hoe het voelt en hoeven elkaar niks uit te leggen. “

Corona

“Voor mensen die niet of slecht horen is de toch al stille wereld nog stiller geworden. Het is moeilijk om mensen te verstaan die achter een scherm tegen je praten of die een mondkapje op hebben. Gelukkig wordt er gebruik gemaakt van een gebarentolk op de tv voor het nieuws over corona, maar veel slechthorenden kennen geen gebarentaal. Ondertiteling is dus hard nodig. Bellen en beeldbellen is voor veel slechthorenden ook geen optie, zij missen dus hun vertrouwde contacten. De vereenzaming is groot.”

Acceptatie

Slechthorend zijn is een onzichtbare handicap; een slechthorende weet vaak niet dat hij iets gemist heeft omdat gehoorverlies meestal geleidelijk gaat. "Er is veel ontkenning en schaamte waardoor mensen zich terugtrekken. Zo verdwijnen betrokkenheid en sociaal verkeer. Ik vind het jammer dat mensen niet gewoon tijdens een gesprek zeggen dat ze hoorproblemen hebben. Als je je beperking accepteert maak je vaak makkelijker gebruik van alle hulpmiddelen die er zijn!”

Meer weten over Jetty? Kijk op www.heldenvanbreda.nl