Steunpakket voor cultuur in Brabant: 'Stedelijk Museum Breda kan rekenen op financiële steun'

BREDA - De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de vijf grote steden (Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. In totaal gaat het om een steunpakket van acht miljoen euro. De provincie en de steden willen met het steunpakket het moois van cultureel Brabant overeind houden en blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit.

Minister Van Engelshoven (OCW) stelt vanwege de coronacrisis extra subsidie beschikbaar voor diverse instellingen die subsidie krijgen via de BIS of de Rijksfondsen. Voor de provincie Noord-Brabant gaat het om een flink aantal culturele instellingen die hiermee door de financieel zware eerste periode geholpen worden en kunnen investeren voor het volgende seizoen.

Daarnaast is rijksgeld beschikbaar voor cruciale instellingen uit de vitale regionale infrastructuur die ondersteuning nodig hebben, zoals podia, musea en filmtheaters. Als voorwaarde hiervoor geldt dat vanuit de regio meegefinancierd wordt. Hiervoor stelt de provincie 2 miljoen beschikbaar. Naar verwachting kom er eenzelfde bedrag van de vijf grote steden gezamenlijk. Met de bijdrage vanuit het rijk is dan circa acht miljoen euro beschikbaar voor Brabant.

Grote steden

"Ik ben blij dat we dit met de Brabantse overheden gezamenlijk oppakken", laat Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Cultuur) weten. "We werken op dit moment aan een plan dat onderbouwt welke instellingen voor deze hulp in aanmerking komen." Het provinciale geld wordt ook buiten de grote steden inzetten. Daar zijn ook de problemen groot en de nood hoog.

In de gemeenten waar het provinciaal geld besteed wordt, wordt straks ook een bijdrage van de betreffende gemeente gevraagd. Spierings: "Nu is vooral snelheid geboden vanwege de acute nood in de sector. De vijf grote steden bereiden op dit moment ook besluitvorming voor hun matching voor. En als er ook een bijdrage van de kleinere gemeenten komt, dan kunnen we daar ook matching van het Rijk voor vragen."

Musea

Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea specifiek beschikbaar gemaakt voor het opvangen van de lange termijn effecten van de coronacrisis. Daar is het Stedelijk Museum Breda er één van. De zes musea (Het Noordbrabants Museum en het Design Museum in 's-Hertogenbosch, Textielmuseum Tilburg, Van Abbemuseum Eindhoven, Helmond Museum, Stedelijk Museum Breda) hebben een in Nederland unieke samenwerking tot stand gebracht om een beroep te kunnen doen op een rijksregeling en daarbij de provincie om co-financiering gevraagd. Aangezien de 1,5 meter maatschappij grote vraagstukken met zich meebrengt als het gaat om de publiekswerking van musea, krijgen zij deze provinciale bijdrage op dit moment specifiek ter beschikking voor nieuwe vormen van publieksbereik.