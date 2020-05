Breda zet moeders in het zonnetje met videoboodschappen

BREDA – Aanstaande zondag is het moederdag. Daarom zetten het Ondernemersfonds Breda en Breda Marketing Bredase moeders zondag in het zonnetje. Zij gaan met een groot scherm videoboodschappen naar Bredase moeders brengen.

De twee organisaties nodigen (schoon-, en bonus)zonen en -dochters uit een videoboodschap van maximaal 1 minuut te maken voor hun moeder. De drie mooiste of ontroerendste filmpjes worden op 10 mei met de Moederdagbus op een groot scherm naar de ‘winnende’ moeder gebracht en afgespeeld. Bovendien krijgen deze moeders een goodiebag, gevuld door lokale ondernemers. Voorwaarde is wel dat moeder in de gemeente Breda woont.

Meedoen?

Wil jij op Moederdag een bijzonder moment creëren voor je moeder? Stuur dan (uiterlijk vrijdagochtend 8 mei) een videoboodschap in en wie weet, maak jij samen met Breda Marketing en de Bredase ondernemers, deze Moederdag wel heel bijzonder! Kijk op www.vvvbreda.nl/news/moederdag om te zien hoe je mee kunt doen.

Wordt jouw inzending niet gekozen, maar wil je toch iets moois doen voor je moeder? Vergeet dan de lokale ondernemer niet! www.bredakooplokaal.nl