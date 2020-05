Franks Filmtip: 'Een videocall die uitmondt in een relatiekomedie met spannend slot'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week is dat even anders. Door de coronacrisis zijn Bredase bioscopen gesloten en moeten mensen thuis vanaf de bank films kijken. Deze week Lockdown. Te zien via Picl.nl.

Lockdown is een film van en over Toneelgroep Maastricht in tijden van corona. Toneelgroep Maastricht bestaat sinds 2009 en heeft in korte tijd een stevige reputatie opgebouwd, onder andere met klassiekers als King Lear.



Faillissement

Op 7 april zei Servé Hermans, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht, tegen de krant:‘Als er niets verandert, dan vallen we voor het einde van het jaar om. We stevenen af op een faillissement.



Toneelgroep Maastricht

’Luuk van Bemmelen schreef het scenario voor Lockdown vanuit het perspectief van Toneelgroep Maastricht dat door de coronamaatregelen in problemen is gekomen. Het decor bestaat uit niet meer dan het huis van Servé Hermans en zijn partner Romy Roelofsen en het huis waarin Michel Sluysmans samenwoont met Lore Dijkman, allemaal verbonden aan Toneelgroep Maastricht. Er zijn 22 voorstellingen afgelast. Nederland leeft in quarantaine, iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven, videobellen is dan een welkom alternatief. Hoe nu verder?

Tekst gaat verder onder de trailer.





Griekse tragedie

Maastricht, 15 maart 2020. Als artistiek leiders van het toneelgezelschap bespreken Servé en Michel, de mogelijkheden fondsen te werven voor Toneelgroep Maastricht. Servé stelt voorde Griekse tragedie Oresteia in een moderne vorm te gaan spelen en online aan te bieden. Oresteia is een stuk van zes uur over liefde en bedrog. Michel heeft bedenkingen en vraagt zich af of daar wel publiek voor is, maar Servé ziet kansen omdat de mensen volgens hem in deze tijd snakken naar verhalen.



Er worden ideeën ontwikkeld en teksten ontworpen. Terwijl ze videobellen, bespreken ze de plannen. Tussendoor zien we beelden van lege pleinen en straten van Maastricht in tijden van corona en horen we flarden van persconferenties van de minister president of van toespraken van de koning. Herkenbare intermezzo’s die de kijker een gevoel van urgentie geven.



Repetities

Terwijl de mannen aan het werk zijn, lopen Romy of Lore soms door het beeld en roepen iets. Servé dringt er op aan dat hun partners de hoofdrollen spelen. Maar er wringt iets, je voelt dater meer speelt dan de acteurs aan elkaar kwijt willen. Terwijl de repetities thuis doorgaan, begint Servé iets te vermoeden. Als Romy door Servé wordt ziek gemeld gaan bij Michel de alarmschellen rinkelen. Hij stuurt Lore op onderzoek uit, die verrassende ontdekkingen doet.

Fictie en werkelijkheid

Fictie en werkelijkheid lopen door elkaar en dat geeft Lockdown de prettige schijn autobiografisch te zijn. De vier acteurs spelen zichzelf, maar ook weer niet echt. De grilligheid van Romy Roelofsen is heerlijk om te zien, terwijl Lore Dijkman een en al degelijkheid uitstraalt. Michel Sluysmans ziet met zijn lichaamstaal kans een hypochonder neer te zetten die doet denken aan een labrador die zijn baasje kwijt is. Hij kan zo bezorgd kijken, dat je medelijden met hem krijgt, terwijl híj vals speelt. Misschien is Servé Hermans

ook in het echt een ras optimist, maar het is voor zijn collega’s bij de toneelgroep te hopen dat hij niet ook net zo opgewonden, hyper actief en dominant is, als in de film.



Relatiekomedie

Lockdown is een door Pieter Kuijpers strak geregisseerde videocall film. Hoewel de acteurs niet veel meer doen dan videobellen ontstaat een relatiekomedie met een spannend slot. Daarin is de Griekse tragedie te herkennen, waarvoor ze repeteren. Op toneel zou deze aanpak niet misstaan. Film en toneel komen hier samen, Lockdown is dus een toneelfilm. Een nieuwe kunstvorm, en waarom ook niet? Dat heeft de coronacrisis dan in elk geval opgeleverd. Er zullen vast nog veel meer films komen over deze extreme periode, maar Toneelgroep Maastricht bijt het spits af en geeft met de film Lockdown een krachtig signaal aan de samenleving af: Toneelgroep Maastricht mag er zijn!





Dit is wat je moet weten over deze film:



- Alle vier de acteurs zijn verbonden aan Toneelgroep Maastricht. Lore Dijkmans en Michel Sluysmans hebben niet alleen in de film, maar ook in werkelijkheid een relatie.

- Regisseur Pieter Kuijpers (‘Van God Los’) lijkt de koning van de korte termijn productie te worden. De succesvolle documentaire “Noar ut Zuuje” (2017), over het carnaval in Venlo, werd in enkele weken bedacht en gerealiseerd. Nu grijpt hij zijn kans in de coronacrisis. Lockdown is op 6 mei in première gegaan.



Regie: Pieter Kuijpers Met: Romy Roelofsen, Servé Hermans, Lore Dijkman en Michel Sluysmans (ToneelgroepMaastricht).