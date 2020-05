Franks Filmtip: 'De beelden over botsende ambities van vader en zoon blijven lang hangen'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week is dat even anders. Door de coronacrisis zijn Bredase bioscopen gesloten en moeten mensen thuis vanaf de bank films kijken. Deze week Goud. Te zien via Picl.nl, pathé-thuis.nl en cinemember.nl.

Het bijzondere van deze eerste speelfilm van de Nederlandse regisseur Rogier Hesp (35) is dat de film niet kon worden gemaakt zonder een turner te vinden die tot de wereldtop behoort én kan acteren. Te hoog gegrepen? Niet voor Rogier Hesp. David Wristers (20) werd in 2016Nederlands kampioen op het turnonderdeel de sprong. Bij de sprong zet de turner zich meteen aanloop krachtig af op een springplank waarmee hij een schuinvoorwaartse beweging inzet, waarbij de handen op een turntoestel, het paard, worden geplaatst en een acrobatische sprong naar keuze volgt. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma nam Wristers een tussenjaar en deed auditie voor de film Goud. Om het turnniveau op peil te houden traindeDavid Wristers tussen de opnames door 15 uur per week. Door een polsblessure is een abrupt einde gekomen aan zijn turncarrière.

Tekst gaat verder onder de trailer.





Turntalent

Timo (David Wristers) is in de film een zeventienjarig turntalent, zoon van gescheiden ouders uit de turnwereld. Zijn moeder heeft nog olympisch goud gewonnen. Timo woont bij zijn vader Ward (Marcel Hensema), die tevens zijn trainer is. Door een ongeluk is Ward in eenrolstoel beland. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Timo verzorgt zijn vader in het leven van alledag. Ward drijft zijn zoon bij de trainingen tot het uiterste. Maar hij kan bijwedstrijden ook de onstuimige zee in het hoofd van Timo tot bedaren brengen. Die wederzijdse afhankelijkheid leidt tot spanningen als Timo ontdekt dat er meer in het leven is dan turnen. De film Goud gaat niet alleen over de fysieke en mentale druk van topsport, maar ook en vooral, over de gevoelswereld van een topsporter.



Camerawerk

De filmopnames zijn onder andere gedraaid tijdens de World Cup in Stuttgart, tussen de olympische - en wereldkampioenen. De camera huppelt met Timo mee op de turn mat. Ingewikkelde salto's en radslagen worden door Wristers zelf uitgevoerd. 'De oefeningen mochten niet fout gaan', zei Hesp. 'Echter dan dít konden we het niet maken.'





Spanning

Als de camera buiten de sporthal op Timo of vader Ward wordt gericht zien we een kwetsbare Timo en een wrokkige Ward, beiden gevangen in kleine ruimtes. Allebei klem in een eigenwereld, die doorbroken moet worden. Maar er vallen vooral stiltes, ook de muziek is verstild, waardoor de spanning stijgt.



Wringende familieband

"Topsport zonder ouders is onmogelijk. Mét ouders vaak een ramp", zei Cor van der Geest, vader en coach van judokampioen Dennis van der Geest. Regisseur Hesp merkte over de wringende familieband op: 'Je kunt niet tegelijk vader en coach zijn. Dan bestaat de kans dat de ouder-kind band kapot gaat.' Volgens turntalent Wristers is het scenario niet gebaseerd op zijn eigen ervaringen omdat zijn ouders hem vrij hebben gelaten bij het maken van keuzes.



Goud is een moedig debuut met verzorgd camerawerk. De beelden over de botsing tussen de ambities van de vader en het ontluikende gevoelsleven van de zoon blijven nog lang hangen.

Dit moet je weten over de film:



- Rogier Hesp won in 2015 de Loeki voor de beste TV reclame (over hulphonden).



Regie: Rogier Hesp Met: David Wristers, Marcel Hensema en Loes Haverkort.