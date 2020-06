Addie is de Held van Breda: 'Mijn hart ligt bij de mantelzorger'

BREDA - Iedere maand zetten we iemand in het zonnetje als Held van de Maand. En ook dit keer vindt die persoon zichzelf eigenlijk helemaal geen held. Addie van der Zande is ruim drieënhalf jaar vrijwilliger bij StiB. Zij ondersteunt mantelzorgers die zorgen voor dierbaren die terminaal ziek zijn. Op die manier krijgen ze even wat tijd om op adem te komen en de vaak zware zorg vol te houden.

Addie van der Zande heeft gewerkt als medisch analiste, als maatschappelijk werkster en in diverse functies bij de GGD. Tijdens haar opleiding tot maatschappelijk werker zag ze de verzorgingsstaat ‘failliet’ gaan en de introductie van de ‘zorgzame samenleving’. Die zorgde ervoor dat met name vrouwen ontslag namen om voor naasten te zorgen. Dit stak haar zo dat ze haar scriptie schreef over mantelzorg. Tijdens haar onderzoek zag zij hoe mantelzorgers vaak vergeten voor zichzelf te zorgen en besloot, nadat ze gestopt was met werken, om juist daar vrijwilligerswerk te gaan doen.

Ervaring

Addie meldde zich bij StiB en koos voor de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Daar volgde ze een training en koos er daarna voor om mantelzorgers van terminaal zieke mensen in de thuissituatie te gaan ondersteunen. “Ik heb met familie zelf een tijd voor mijn vader gezorgd en gemerkt hoe makkelijk je jezelf dan vergeet. Later, als die persoon er niet meer is, merk je pas hoe zwaar het was. Vrijwel alle mantelzorgers, zeker als het partners betreft, komen helemaal niet meer aan zichzelf toe. Als vrijwilliger kom ik een paar uur per week degene die ziek is gezelschap houden, de ander kan dan even iets voor zichzelf doen." Ze doet daarbij geen technische verzorgende handelingen. "Maar ik ruim bijvoorbeeld wel even de vaatwasser uit. Een klein beetje ontzorgen. Want de knop staat altijd aan. In je achterhoofd ben je altijd bezig met zorgen. Als je weet dat er een vertrouwde vrijwilliger is die dat even van je overneemt, kun je het beter volhouden. Want alle mantelzorgers willen tot het laatst toe blijven zorgen...”

Zwaar

Stervensbegeleiding heeft Addie altijd geïnteresseerd. "Daarom heb ik ervoor gekozen om bij terminaal zieke hulpvragers ingezet te worden. Ik weet dus vooraf dat ik naar iemand toe ga die in de laatste fase van zijn of haar leven is. Soms ben ik er een paar weken, soms veel langer. Dan bouw je ook wel echt een band op en raak ik erg betrokken. En ja, soms blijf ik ook nadat iemand is overleden nog even de vinger aan de pols houden om te kijken hoe het gaat met degene die is achtergebleven. Het geeft enorm veel voldoening als je mensen in die fase op wat voor manier dan ook kan ondersteunen.”

Wil je meer weten over de motieven en ervaringen van Addie? Kijk dan op www.heldenvanbreda.nl. En denk je: ik ken ook iemand die in deze rubriek thuis hoort? Die kun je daar ook aanmelden.

Over StiB

StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. StiB biedt mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning op maat. Elke mantelzorger kan vrijblijvend contact opnemen. In overleg wordt gekeken wat StiB voor de mantelzorger kan betekenen. Een consulent (ook een vrijwilliger) zorgt er samen met een coördinator van StiB voor dat de mantelzorger de juiste ondersteuning krijgt. Kijk voor meer informatie over StiB op de website: www.stib-breda.nl.