Skaters maken gezichten van tentoonstelling bij Pier15 kapot tijdens BredaPhoto 2020

BREDA - Bij Skatepark Pier15 zal er tijdens BredaPhoto 2020 een bijzonder kunstwerk zijn. Over een tijdsbestek van zeven weken zal het kunstwerk langzaam aan door skaters veranderd worden. De tentoonstelling 'Destroy my Face' is te zien van 9 september tot en met 25 oktober.

Pier15 staat tijdens BredaPhoto 2020 volledig in het teken van 'Destroy my Face' van de Nederlandse Kunstenaar Erik Kessels. Hij toont op de skatebaan archetypische gezichten van cosmetische chirurgie. Vervolgens skaten de skaters zeven weken langs over het kunstwerk, wat een wisselwerking zal hebben op de beelden. Zo makkelijk als de gezichten ooit 'mooi' gemaakt zijn, zo makkelijk worden ze ook weer vernietigd. Volgens kunstenaar Erik Kessels is cosmetische chirurgie tegenwoordig heel gewoon geworden en algemeen geaccepteerd. "Maar hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd wordt die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster", aldus de kunstenaar over zijn tentoonstelling.

In de huidige samenleving maakt iedereen meer foto's dan ooit tevoren. Mensen blijven foto's maken tot ze tevreden zijn met het resultaat. "Het lijkt alsof we midden in een fotografische renaissance leven", aldus het persbericht. Deze 'massa fotocultuur' stelt de waarde van een beeld ter discussie. Tegenwoordig lijkt alles gericht op overconsumptie. "Insta-perfect is de norm geworden in plaats van de uitzondering. Deze individuele online propaganda wordt vaak offline doorgevoerd."