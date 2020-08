Jenske (22) heeft meer dan 20.000 volgers op TikTok: "Het begon als een grapje"

BREDA - De Bredase Jenske de Roos (22) mag zichzelf een influencer noemen. Ze heeft in een paar maanden tijd ruim 20.000 volgers gekregen op TikTok en bedrijven benaderen haar regelmatig om deals te sluiten. En dat voelt voor Jenske allemaal nog best onwerkelijk. "Ik maakte mijn account aan voor de grap, niet om er succes mee te krijgen", legt ze uit. Opvallend is ook dat haar account niet gevuld is met perfect uitgevoerde dansjes, maar juist met flauwe grappen en Brabantse humor.

Eigenlijk vind Jenske de Roos zichzelf te oud voor TikTok. "Het is toch meer iets van een wat jongere generatie", legt ze uit. "Niemand van mijn vrienden heeft TikTok. Maar ik werk zelf als teamleider bij een Albert Heijn, en daar werken veel tieners. Het waren de 17-jarigen die mij motiveerden om een account aan te maken omdat ze dachten dat het wel iets voor mij kon zijn."

Toen ze het advies opvolgde en haar eerste video postte, had ze meteen best veel succes. "Ja, dat verbaasde me best wel. Vooral omdat het dus volgverzoeken waren van mensen die ik helemaal niet ken. Want mijn eigen vrienden hebben de app niet." Die eerste video is inmiddels zo'n vier maanden geleden. In die tijd heeft Jenske er ruim 22.000 volgers bij gekregen. Daarvan kreeg ze er 10.000 in de laatste maand.

Grappen

Het TikTokaccount van Jenske is niet gevuld met dansjes, zoals bij veel andere populaire accounts wel het geval is. Het is juist de Brabantse humor die centraal staat. "En ik maak ook graag een soort parodieën. Zo heb je dat nummer van Lay all your love on me uit Mamma Mia. Meiden maken daar allemaal van die perfecte video's bij waarbij ze heel mooi uit de zee komen. Ik vind het dan juist leuk om er een heel lelijke video bij te maken."

Dat ruim 22.000 mensen die video's kijken, betekent dat Jenske ineens heel interessant is voor bedrijven die producten willen promoten. De eerste brand-deals zijn dan ook al een feit. "Ja, echt super tof. Daar geniet ik enorm van. Ik heb bijvoorbeeld gratis sieraden gekregen om te promoten van mijn favoriete sierradenmerk. Dat is toch super leuk!" Al krijgt ze af en toe ook wel aanbiedingen die ze toch maar wijselijk afwijst. "Voor een ontharingsmiddel ofzo. Ik hoef echt niet met m'n kale oksels op TikTok hoor. Zoiets sla ik gewoon af."

Ook benadert ze nooit zelf bedrijven. "Nee, dat wil ik ook echt niet doen. Voor mij komt dit allemaal toevallig op mijn pad, dus ik ga me ook niet proberen te verkopen bij zo'n bedrijf. Maar als een merk dat ik tof vind me benadert, is dat natuurlijk alleen maar leuk!"

Bekendheid

Aan het feit dat die 22.000 volgers echt bestaan én haar herkennen op straat, heeft Jenske wel even moeten wennen. "Ja, de eerste keer dat ik herkend werd op straat was wel maf. Maar heel vreemd is het natuurlijk niet. Er kijken toch duizenden mensen naar die video's." Haar eerste selfies met fans heeft ze nog niet hoeven maken, maar dat zal vast niet lang meer duren. "Ik kreeg wel al één keer een berichtje van iemand die me gezien had, maar die durfde me niet om een foto te vragen omdat ik te chagrijnig keek. Dus ik moet wel nog even werken aan mijn resting bitch face, haha! Dan komen die eerste selfies vast ook vanzelf."

