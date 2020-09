Struin vanmiddag online door de Bredase tuinen

BREDA - De persconferentie van dinsdag 18 augustus heeft podiumkunstenfestival Struinen in de Tuinen behoorlijk aan het improviseren gezet. De aangescherpte adviezen maken het niet meer mogelijk om met publiek in de tuin van je buurman te genieten van een act. Daarom komt Struinen in de Tuinen met een aangepaste editie: vandaag kan men tussen 12:00 en 17:00 door de website struinen naar livestreams, of op pad richting openbare tuinen.

De organisatie van het podiumkunstenfestival heeft in korte tijd samen met de gemeente en veiligheidsregio een nieuw plan opgesteld zodat het toch kan plaatsvinden op zondag 6 september 2020. Struinen in de Tuinen kan namelijk wel plaatsvinden in een aantal groene buitenruimtes die al geprogrammeerd stonden en niet onder de regels van privé-domein vallen. "Na vijf maanden voorbereiding stond er een prachtig programma op de website en was alle promotie al verspreid," vertelt Rinske Bouwman, programmamaker Struinen in de Tuinen Breda. "We zijn ontzettend blij dat we binnen twee weken een nieuw format hebben bedacht en kijken alsnog erg uit de verkleinde versie van Struinen in de Tuinen."

Livestream