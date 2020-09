Toch nog een klein beetje Spanjaardsgat Festival dankzij zondagmiddagconcerten

BREDA - Het Spanjaardsgat Festival gaat dit jaar uiteraard niet door. Maar de organisatie wil niet bij de pakken neerzitten. Dankzij een samenwerking met Ingenhousz Breda organiseren zij toch nog een muzikaal 'evenement' voor Breda: De zondagmiddagconcerten.

"Er is heel veel muzikaal talent in Breda en hun handen jeuken om weer aan de slag te gaan", laat de organisatie van Spanjaardsgat Festival weten. "Daarom hebben stichting Spanjaardsgat en Ingenhousz Breda en fijne samenwerking op touw gezet, met als resultaat een serie zondagmiddagconcerten." De concerten zijn een soort kleine voorproefjes op de volgende festivaleditie. "Zomaar een klein muzikaal pareltje of een bijzondere samenwerking waarbij cross-overs , muziek in een ander jasje, centraal staan.

Nawlins Hippa’s

Op zondag 13 september wordt afgetrapt met de Nawlins Hippa’s. "Bredaas toptalent verzorgt het eerste tuinconcert bij Ingenhousz. De musici van Nawlins Hippa's nemen het publiek mee op een trip naar New Orleans. Met de meest swingende songs van bands en artiesten als 'the Meters', 'Dr.John', 'Jon Cleary' en Harry Connick Jr. Maar ook eigen bewerkingen van bekende soul, blues en funk songs NO style!"

Uiteraard zijn de zondagmiddagconcerten coronaproof en op 1,5 meter afstand. De eerste editie is zondag 13 september van 14.00 tot 16.00 uur. Tickets koop je via de website van het Spanjaardsgat.