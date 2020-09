Geen zwarte pieten meer op basisscholen in Breda

BREDA - Zwarte piet komt geen bezoek meer brengen op de lagere scholen van Breda. Op alle 52 scholen komen voortaan alleen nog maar roetveegpieten langs.

De scholen hebben na lang discussiëren de knoop vandaag doorgehakt. In een brief aan de ouders schrijven de schoolbesturen dat zwarte piet verleden tijd is. "De saamhorigheid en het plezier voor kinderen moeten het zwaarst wegen."

Roetveegpieten

De schoolbesturen willen een sinterklaasfeest 'dat voor iedereen leuk is'. "Het kan in onze ogen nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of mensen pijn doet", aldus de brief. "Als onderwijs vinden wij het belangrijk om actief onze bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is."

Om die reden is er gekozen voor roetveegpieten. "Daarmee volgen wij het Sinterklaasjournaal."