Breepark wil carnaval 2021 niet onopgemerkt voorbij laten gaan: ‘Wagens tentoonstellen in hal’

Waogens kijke in Breepark! ?????? Verschillende organisatoren en carnavalsverenigingen kijken al uit naar carnaval 2021. Breepark wil graag meedenken over hoe we dit prachtige feest komend jaar toch door kunnen laten gaan met de huidige maatregelen in acht neming. Verenigingen en bouwclubs willen we in de gelegenheid stellen om tijdens en/of de week voor carnaval hun wagen aan het publiek te laten zien. Uiteraard kunnen we dit aanvullen door ruimte aan te bieden aan tonpraters, blaaskapellen en bijvoorbeeld het organiseren van een lampionnenoptocht voor kinderen. Maar eerst komen we graag met carnavalsverenigingen in contact die interesse hebben, om te kijken of we elkaar hierin kunnen versterken. @RobVandeLaar @vastenavendnl @stichting_kielegat @kruikenstadnl @karnaval_boemeldonck, @carnavalsland bijvoorbeeld iets voor jullie? Bel ons ?? 076 76 30477 of mail naar events@breepark.nl #breepark #breeparkbreda #doenwatjeleukvindt #carnaval2021 #waogenskijken