Fotoboek van Reinout van den Berg verkozen tot één van de tien mooiste van 2020

BREDA - Het boek Eboundja van Reinout van den Bergh is verkozen tot één van de tien mooiste fotoboeken van Nederland van 2020. De curator van BredaPhoto bezocht voor dit boek het gelijknamige dorp. Hij is vanaf 2011 ieder jaar zo’n zes weken het vissersdorpje geweest. Als vanzelfsprekend is hij enorm blij met deze uitslag.

Eboundja telt zo’n 200 inwoners en wordt al vanaf 2009 geteisterd door diverse invloeden van buitenaf. Hierdoor leven de mensen in het dorp in grote onzekerheid over hun toekomst. Fotograaf Reinout van den Bergh bezoekt het dorpje sinds 2011 jaarlijks. Ieder jaar is hij zo’n zes weken aanwezig in het dorp. Dit gaf hem een unieke inkijk in de levenswijze van het dorp. Daarnaast bood het hem de kans om hier beelden vast te leggen.

Ingehaald door de industrie

‘’Toen ik er 2011 voor het eerst kwam reed ik over een zandweg’’, vertelt Reinout. ‘’Het dorp kwam in de problemen nadat Chinezen ijzer vonden in de buurt. Vanaf toen zijn ze gaan bouwen en inmiddels is er een hele industrie ontstaan. De Chinezen hebben een hele haven gebouwd met snelwegen er omheen, dus komen mensen niet meer gauw over de zandweg naar het dorp. Ze vallen nu net tussen alles in’’

Vroeger had het dorp zelf een goedlopende economie en waren er winkels en cafés zegt Reinout. ‘’Aangezien het een vissersdorp is verkochten ze ook veel vis. Maar de industrie die om hen heen ontstaan is doet ze de das om. Daarnaast trekt de jeugd weg uit het dorp en blijven alleen wat ouderen over.’’

Begin september werd het boek uitgegeven door Kehrer Verlag. In Breda is het te koop bij de Vrije Boekhandel, Van Kemenade & Hollaers en het Stedelijk Museum.