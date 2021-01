Een streep door carnaval? Niet in het Kielegat!

BREDA - Na de persconferentie van dinsdag 12 januari kwamen de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s met een statement: ‘Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021’, lieten zij weten. Maar dat is wel érg kort door de bocht, stelt de voorzitter van stichting Kielegat Luciën Verhoef. “We weten natuurlijk allang dat carnaval niet doorgaat zoals we gewend zijn. Maar wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en gaan Bredanaars van vrijdag tot en met dinsdag gewoon een carnavalsprogramma bieden.”

Carnaval dat niet doorgaat? Onmogelijk, stelt Luciën Verhoef. “Ik vergelijk het vaak met kerstmis”, legt hij uit. “Je zei in december ook niet: Kerst gaat niet door. Want Kerst is er nou eenmaal. Dat gaat altijd door, ook al moet je het anders vieren. Zo zie ik dat met carnaval ook.”

Hij was dan ook verbaasd over het statement dat de voorzitters van de veiligheidsregio’s online plaatsten na de persconferentie. “Aan de ene kant vond ik het een beetje oud nieuws. Want dat we carnaval niet vieren zoals we gewend zijn, was natuurlijk allang duidelijk. En aan de andere kant ga ik ervan uit dat wat we wél aan het organiseren zijn, gewoon door mag gaan. Want dat voldoet allemaal aan de huidige maatregelen. Dus het is zeker niet zo dat carnaval in Breda helemaal niet doorgaat.”

Programma

De stichting is al lange tijd druk bezig met de voorbereidingen voor deze bijzondere editie van carnaval. Alle plannen zijn coronaproof, en zijn erop gericht dat mensen niet samenkomen. “Een heel groot deel van de activiteiten die we hebben gepland zullen worden uitgezonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sleuteloverdracht of aan het carnavalsconcert”, legt Verhoef uit. “We gaan er op die manier in ieder geval voor zorgen dat we een programma hebben van vrijdag tot en met dinsdag.”

Ook zullen Bredanaars opgeroepen worden om de Kielegatvlag uit te hangen en hun huizen te versieren. “We willen de leut echt bij de mensen binnen krijgen. Carnaval brengt altijd vrolijkheid in donkere dagen. En dit jaar zijn de dagen nog donkerder dan normaal, dus kunnen we die vrolijkheid zeker gebruiken.”