Breda Jazz Festival kijkt naar alternatieven: ‘Mogelijk festival in kleinere setting’

BREDA - De organisatie van Breda Jazz Festival kijkt momenteel naar de alternatieven voor het festival. Door de huidige maatregelen is een Breda Jazz Festival in de vorm zoals dat tot 2020 plaatsvond volgens de organisatie, ‘geen reële optie’. Er wordt ingestoken op een festival in kleinere setting.

“Na de zomer hadden we nog de stille hoop dat het vanaf januari weer normaal zou zijn. Inmiddels weten we dat dat nog wel even op zich laat wachten. Vandaar dat we nu verkennen welke mogelijkheden er zijn om in mei een klein festival te organiseren”, vertelt voorzitter Bart Wouters. “We hebben een intern advies op tafel liggen en zijn hierover in gesprek met onze huidige sponsors, onze horecapartners en uiteraard Gemeente Breda.”

Veiligheid

Op basis van veiligheidsniveau ‘waakzaam’ bekijkt de organisatie welke mogelijkheden er zijn om optredens door te laten gaan. “We kijken naar locaties voor binnen- en buitenconcerten. De buitenconcerten zorgen tenslotte voor het toegankelijke karakter van ons festival“ vindt Bart Wouters. “Daarnaast moeten we, gezien de huidige situatie, locaties kunnen afsluiten zodat we in staat zijn om het aantal bezoekers en de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Veiligheid staat hoog op onze prioriteitenlijst.”







Foto: Hans Kloppert

Horeca en sponsors

Het Breda Jazz Festival is een evenement waarbij sponsors en horeca een belangrijke rol vervullen. “De situatie door corona is voor de horeca ontzettend schrijnend. Als festival leven we erg mee met deze ondernemers. We zouden het ontzettend mooi vinden als we met een klein festival voor wat reuring in de stad kunnen zorgen. Waar de horeca dan ook zijn voordeel mee kan doen”, lichten Judith van der Sluis en Eric Matijsen toe. Als verantwoordelijken voor relatiebeheer en sponsoring willen zij met de huidige en ook nieuwe sponsors zoeken naar passende afspraken: “Met onze nieuw op te zetten business club genaamd ‘Rhythm Club’ voegen we een toegankelijke manier van sponsoring toe, die ondernemers tevens de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten.”

Geen jubileum

“Ons 50ste festival willen we uiteraard groots kunnen vieren met iedereen die daarbij wil zijn. Dat schuiven we door naar 2022. We hopen dit jaar wel een klein festival in de binnenstad te organiseren, aangevuld met bijvoorbeeld online streams om zoveel mogelijk een jazz-sfeer te creëren”, besluit Bart Wouters.