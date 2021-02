Ook in de kamers van Amphia Ziekenhuis zal het ‘Kielegats Konzert’ te horen zijn

BREDA - Voor de 18e keer op rij organiseert Stichting Kielegat het ‘Klokkenberg Kielegats Konzert’ in samenwerking met de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit keer niet live op de vrijdagavond van carnaval vanuit het Chassé theater, maar in alle huiskamers tijdens een online- en televisieversie. En niet alleen in huiskamers zal het concert klinken. Stichting Kielegat zorgt er ook voor dat alle patiënten in Amphia het concert niet missen.

Stichting Kielegat wil het carnavalsgevoel dit jaar naar de mensen thuis brengen. Maar wat nou als je niet thuis bent met carnaval, omdat je in het ziekenhuis ligt? Om die mensen te bereiken heeft voorzitter Lucien Verhoef donderdag aan Amphia bestuurder Olof Suttorp 1000 Kontkloppers én een luister- en kijkinstructie voor het Klokkenberg Kielegats Konzert overhandigd.

De kontkloppers en kijkinstructie zijn vanaochend bij het ontbijt aan alle patiënten gegeven zodat zij het Kielegats Konzert vanuit hun bed kunnen streamen. En zij zijn niet de enigen. Ook zorg- en revalidatiecentra zoals bijvoorbeeld Park Zuiderhout, Revant en De Marq ontvangen de kontkloppers en kijkinstructie.

Het Kielegats Conzert

Prins Arie d’n Irste heeft voor het Kielegats Conzert een hofkapel van maar liefst 18 muzikanten van de Philarmonie Zuid-Nederland. Solisten zijn de Limburgse Brigitte Heitzer, Brabander René Schuurmans en de Bredase Angela van Rijthoven. De regie is in handen van Zorba Huisman van Toneelgroep Maastricht. Bekende kaskrakers en klassieke muziek wisselen elkaar af met lokale toppers zoals ‘De Paarse Heide; en natuurlijk hét lied van onze hoogheid ‘Daar is Prins Arie’. Onder leiding van dirigent Enrico Delamboye brengt het orkest deze klanken met een grote knipoog naar Carnaval.

Het concert is op vrijdag 12 februari online te streamen via www.classic.nl/concertinhuis. SanseveriaTV (BredaNu) herhaalt het concert op maandag 15 februari om 14.00 uur. Dit is een speciale Kielegat-versie met Prins Arie. Omroep Brabant zendt de algemene Brabantse/Limburgse versie uit op zondag 14 februari om 11.00 uur.