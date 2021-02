Laatste editie was in 2019 (Foto: Chris Kooistra)

Perspectief ontbreekt, dus ook Spanjaardsgat Festival zet streep door editie 2021

BREDA - Afgelopen week heeft de organisatie van het Spanjaardsgat Festival alle voors en tegens op een rijtje gezet en de knoop doorgehakt: Het Spanjaardsgat festival zal dit jaar niet doorgaan. “Vooral de verscherpte maatregelen en het ontbreken van perspectief op de versoepeling daarvan heeft ons doen besluiten om deze editie helaas te laten vervallen”, aldus de organisatie.

Omdat er geen zicht is op een werkbare startdatum zien amateur orkesten voorlopig geen kans te beginnen met het instuderen van de concerten. “Normaal beginnen we al half december”, aldus de organisatie. “Bovendien lijkt de overheid met de toezegging op compensatie voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden een signaal af te geven dat blijkbaar voor die datum het sowieso moeilijk, zo niet onmogelijk gaat worden.”

Het Spanjaardsgat Festival stond gepland in mei. Dan zou de anderhalvemeter samenleving sowieso nog gelden, waarbij dan hele kleine bezoekersaantallen zijn toegestaan. “Denk aan 350 bezoekers per concert, dat zijn er normaal tussen de 1500 en 3000. Dat geeft in het exploitatiemodel teveel onzekerheden ten aanzien van horeca mogelijkheden en sponsoring. Want al die zaken hangen bij een gratis festival aan elkaar.”

De organisatie noemt het besluit ‘buitengewoon jammer’. Vooral omdat er als een positief advies was van het KMA om het festival eenmalig op het Kasteelplein te houden. van die mogelijkheid kan nu geen gebruik worden gemaakt. “We gaan vanaf het tweede kwartaal weer vooruit kijken naar 2022. Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil en onderzoeken of we na de zomer een BfO (Breda’s Festival Orkest) concert kunnen organiseren en/of in december een xMas Celebration.”