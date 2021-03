Nassaudag 2021 volledig digitaal; geen historische figuren in binnenstad

BREDA - De Nassaudag Breda gaat dit jaar in aangepaste vorm door. De Stichting Breda Nassaustad organiseert een eigentijdse versie van de Nassaugeschiedenis in Breda en omstreken. De Nassaudag wordt traditioneel gehouden op Tweede Pinksterdag en dat is dit jaar op maandag 24 mei.

Normaal gesproken krioelt het op Tweede Pinksterdag van de historische figuren in de Bredase binnenstad. Maar dat is dit jaar behoorlijk anders. Nassaudag 2021 gaat door, maar dan digitaal. Daarnaast heeft de stichting ook nog drie fietsroutes en vier wandelroutes in het Nassaugebied uitgestippeld.

De routes zijn voorafgaand aan de Nassaudag te downloaden. Ook zijn er op diverse locaties folders met routes verkrijgbaar. Op de website blijven de routes na de Nassaudag langere tijd beschikbaar.

Nassaudag

Jaarlijks wordt tijdens de Nassaudag Breda gevierd dat de Nassaus tussen 1403 en 1568 op het Kasteel van Breda verbleven. Tussen 11.00 en 17.00 uur is er normaliter een gevarieerd programma op locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nassaus: de Grote kerk, het Kasteel van Breda, het Begijnhof, de Waalse kerk, Stedelijk Museum Breda en Bouvigne.

De organisatie verwacht en hoopt de Nassaudag in 2022 ook weer in Breda te laten plaatsvinden. “Waarbij je nog dichter bij het Bredase leven van de Nassaus kunt komen.”