Vandaag jazzconcert van Louis Armstrong Celebration Band in Avenue

BREDA - In deze coronaperiode is het culturele leven grotendeels stilgelegd. Daarom komt het Fonds Podiumkunsten met een tijdelijke regeling als ondersteuning. Hierdoor is er vandaag een live concert van de Louis Armstrong Celebration Band, te zien via een stream vanwege het coronavirus. Het concert is live vanuit de Avenue in Breda.

In deze corona-periode is het culturele leven grotendeels stilgelegd, met uitzondering van enkele online activiteiten die veelal de kosten niet dekken. De professionele musici (vaak ZZP’ers) hebben het zwaar omdat de TOZO regeling onvoldoende is om de maandelijkse lasten te dekken.



Het Fonds Podiumkunsten heeft een daarom tijdelijke regeling opgezet om ondersteuning te bieden aan artiesten, genaamd: ‘Balkonscènes’. De komende twee concerten van Jazz at the Avenue zijn door dit fonds gehonoreerd zodat men in staat is om er twee bijzondere concerten van te maken, met een grotere bezetting dan wat de laatste maanden mogelijk was.

De Louis Armstrong Celebration Band speelt eigen composities



Het is gebruikelijk om tijdens traditionele jazzconcerten een repertoire te kiezen van zogenaamde ‘standards’. Dit zijn veelal liedjes die gespeeld zijn in het oude New Orleans of die te vinden zijn in het ‘Real Book’ of ‘American Songbook’. De kijkers van Jazz at the Avenue zullen tijdens de afgelopen concerten ook vaak nummers herkend hebben.



‘’Op tweede Paasdag, de traditionele Jazzin’ Around dag, gaan we het over een andere boeg gooien’’, zegt pianist Harry Kanters. ‘’We brengen het concert met onze eigen ‘Louis Armstrong Celebration Band‘. Vooraf gaan we repeteren en eigen stukken instuderen. Deze stukken zijn natuurlijk geschreven met New Orleans en componisten als Jelly Roll Morton en Fats Waller in het achterhoofd. Ze zullen dus qua stijl herkenbaar zijn maar de melodieën en teksten zijn geheel origineel, geschreven door de orkestleden.’’

Concert bijwonen

Er mag gezien de maatregelen helaas geen publiek aanwezig zijn, maar het concert wordt van 11:00-12:00 uur gestreamd vanuit de Avenue. Het is live te bekijken via de Facebook-pagina’s van Michael Varekamp en Harry Kanters.

Na afloop zal het ook op het volgende YouTube kanaal te vinden zijn.



Een financiële bijdrage van de thuiskijkers wordt zeer gewaardeerd en is mogelijk via een Tikkie.

De bandleden:

Michael Varekamp trompet, zang

Peter Verhas klarinet, tenorsax

Harry Kanters piano

Harry Emmery bas

Erik Kooger drums