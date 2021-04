Opbouw ZODIAC in volle gang: Koepel wordt omgetoverd tot hemels decor

BREDA - De opbouw van ZODIAC de musical is sinds een aantal weken in volle gang. Het podium, tribunes en constructies van licht en geluid krijgen een plek in de koepelgevangenis. Er heerst lichte druk, want over anderhalve week moet het af zijn. Dan wordt namelijk de opbouw en techniek getest en beginnen de repetities voor de acteurs op de échte locatie.

De Koepelgevangenis is een unieke locatie voor de opvoering van ZODIAC de musical. Maar deze blijkt ook nog lastig te zijn voor de opbouw, vertelt techniek producent Michiel van der Zijde. “Het gebouw is er voor gemaakt om niemand er gemakkelijk uit te laten; alle deuren zijn smal. Als leveranciers met grote vrachtwagens en onderdelen hier komen moeten wij het handmatig naar binnen brengen. Dat is soms nog wel een klus.”

Gewicht

De technici weten nog weinig over gebouwen zoals de Koepel. “We weten alleen dat deze bij een hevige storm blijft staan”, lacht Van der Zijde. De gevangenis is volgens hem zeker niet gemaakt voor een musical, maar dat maakt het ook een uitdaging. “Normaal weet je in theaters hoeveel gewicht je aan het plafond kan hangen en wat je waar kan plaatsen, zodat het stabiel blijft. Van de Koepel wisten we alleen dat deze dertig meter hoog is.” Of de constructie van licht en geluid bleef staan en hangen was afgelopen week even spannend. “Er hangt zo ongeveer 8000 kilo op acht palen. Het was echt wel even spannend of dat zou gaan lukken, maar het staat nu gelukkig heel stevig.” Ook moesten er extra maatregelen worden genomen rondom de akoestiek. “Het galmt heel erg in de Koepel, we hebben daarom de vloer onder andere voorzien van tapijt om het geluid te dempen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding - Foto: Iris Muller?

Veiligheid

Met meer dan zestig man wordt er gewerkt aan de opbouw van de musical. Iedereen wordt elke dag getest op corona. Dat zorgt voor een andere werkwijze legt bedenker en producent Peet Nieuwenhuijsen uit. “Iedereen is een halfuur eerder aanwezig, omdat we zo ruim de tijd hebben voor het afwachten van de testuitslag. We willen het graag zo veilig mogelijk organiseren voor iedereen.” Dat geldt ook voor het publiek dat binnenkort de musical mag komen bekijken. “We hebben tijdens het bedenken van de musical rekening gehouden met de maatregelen rondom het coronavirus. Zo zijn er vier verschillende ingangen die allemaal beschikken over een eigen horecagelegenheid en toiletten. Er hoeven dan zo min mogelijk mensen elkaar te kruisen.” De vier ingangen hebben elk een thema op basis van de elementen die in de musical centraal staan namelijk: Vuur, Aarde, Lucht en Water.

In totaal zijn er 1800 plaatsen voor publiek. Van de brandweer mogen hiervan 1400 plaatsen in gebruik worden genomen vanwege veiligheidsredenen. Met de huidige coronamaatregelen worden er 900 plekken beschikbaar gesteld voor het publiek, de helft van het maximale aantal bezoekers. Volgens Nieuwenhuijsen wordt er alles aan gedaan om de musical veilig te laten verlopen. “Er is geen mogelijkheid dat de musical niet doorgaat. We kijken er ook enorm naar uit om onze boodschap over het bewustzijn van een duurzame toekomst over te dragen op het publiek.”

ZODIAC

In ZODIAC de musical staat bewustzijn, astrologie en techniek centraal. De musical speelt zich af in de toekomst, het jaar 2031. De aarde ziet er slecht uit en het universum daagt de dappere boogschutter uit om naar de aarde af te dalen en de vier elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water terug te vorderen op de mensen. De boogschutter maakt spannende avonturen mee op onze planeet en ziet deze dan ook snel met andere ogen. De vraag of de boogschutter de aarde nog kan redden wordt beantwoord in ZODIAC de musical.