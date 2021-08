Figureren in een oorlogsserie? Het kan donderdag in Breda

BREDA - De historische dramaserie De Stamhouder krijgt een Bredaas tintje. Donderdag worden er verschillende scenes opgenomen in de stad. En daarvoor wordt nog gezocht naar figuranten.

Lijkt het jou leuk om te figureren in de historische dramaserie van de Avrotros, en je daarbij volledig uit te dossen alsof het 1946 is? Dan krijg je donderdag jouw kans. Dan wordt er in Breda namelijk gefilmd voor De Stamhouder, en er worden nog figuranten gezocht.

Zo is de Stamhouder nog op zoek naar heren tussen de 16 en 45 jaar die willen figureren als soldaat. Ook worden er nog stelletjes tussen de 18 en 40 jaar en individuen gezocht die willen figureren als cafébezoekers. Bij die opnames zal gezellig gedanst worden en er zal een live band aanwezig zijn. De draaidag staat overdag gepland en er is een vergoeding beschikbaar van 40 euro per persoon inclusief reis en parkeerkosten.

Over de Stamhouder

De Stamhouder vertelt het verhaal van Alexander Münninghoff (Matthijs van de Sande Bakhuyzen), die eind jaren ‘60 als een blok valt voor de zelfverzekerde, vrijgevochten Ellen (Sallie Harmsen). Wanneer hij na een mooie liefdesnacht bekent dat zijn vader, Frans Münninghoff (Robert de Hoog als jonge Frans, Marcel Hensema als oude Frans), tijdens de oorlog een SS’er was, reageert Ellen echter afwijzend. Haar familie heeft zwaar geleden onder de oorlog. Ze verdwijnt uit zijn leven, om er een goede maand later weer in te verschijnen. Ze is zwanger. De twintigers willen het kind houden en besluiten te trouwen. Maar dan wel op voorwaarde dat Alexander afrekent met zijn duistere familieverleden. Alexander komt erachter dat hij maar bitter weinig weet over zijn ouders en grootvader (Gijs Scholten van Aschat).