Zin in een feestje? Prinsenbeek gaat eind november vier dagen los

PRINSENBEEK - De BAK van Boemeldonck en Stichting De Drie Linden hebben de handen ineengeslagen voor een feestweekend dat vier dagen gaat duren. Eind november is het zo ver. Dan gaat Prinsenbeek van 25 t/m 28 november 2021 los.

De organisatie heeft rekening gehouden met alle leeftijden, dus er zijn gedurende het weekend activiteiten voor jong en oud. Van een feestje in Zorgcentrum Hagedonk tot een zeskamp voor de jeugd. En op zaterdagochtend is het rikken met An en Jos.

Programma

De aftrap wordt op donderdagavond 25 november verricht door tonprater/cabaretier Rob Scheepers. Op vrijdag staat voor de 30-plussers een Goud van Oud-avond op het programma, met Bekenaar Hans van Aalst. Zaterdagochtend kunnen mensen rikken met Ans en Jos. In de avond gaat het dak eraf voor de 18-plussers, tijdens een feestavond met onder meer dj Lucki Luc, bekend van Tommorowland en nog meer artiesten. En op zondagochtend kan de jonge jeugd (6-12) meedoen aan een zeskamp in de grote sportzaal van De Drie Linden. In de middag mogen de jongeren (13-17) zich compleet uitleven op een aantal nog spectaculairdere spelonderdelen.

Kaartverkoop

Het is nu al mogelijk om kaarten te bestellen voor de tonpraatmiddag. De overige kaartverkoop start in september.