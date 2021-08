Franks Filmtip: ‘Minari speekt zó tot de verbeelding, dat je haast zou vergeten hoe radicaal de film is’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film ‘Minari’. Te zien bij Chassé Cinema.

Migratie en “The Amarican Dream” zijn sterk met elkaar verbonden. Ieder die huis en haard verlaat om in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen, wil slagen. Op de onvermoeibare wilskracht die daarvoor nodig is, is Amerika groot geworden. Mislukken is geen optie.

Met deze gedachte heeft de Koreaanse immigrant Jacob Yi (Steven Yeun) in de jaren tachtig in de staat Arkansas een stuk grond gekocht. Hij denkt slim te zijn door er Koreaanse groenten op te gaan verbouwen. Er emigreren jaarlijks 15.000 Koreanen naar de VS, dus daar moet een markt voor zijn. Als ze bij hun grond aankomen ziet Jacob eigenlijk alleen maar mogelijkheden, terwijl zijn vrouw Monica (Han Ye-ri) vooral obstakels ziet. Ze gaan in een oude stacaravan wonen (Jacob had een huis beloofd) en de stad is ver weg. Hun zoon van zeven heet David (Alan Kim) en heeft hartklachten (een gaatje in zijn hart).Vanaf hun nieuwe verblijf is het uren rijden naar het ziekenhuis. Vooral hun tienjarige dochter moet er op toezien dat het knaapje zich niet te veel inspant, want dat zou fataal kunnen zijn. Om, zolang er nog geen oogst is, aan de kost te kunnen komen, gaan Jacob en Monica werken bij een kippenfokbedrijf waar ze kuikens seksen (=het geslacht bepalen). De kinderen nemen ze mee naar het werk. Dit is niet het leven waarvan ze hebben gedroomd. Zodra er geoogst kan worden volgt de ene tegenslag na de andere. Om meer uren te kunnen maken laat Monica haar moeder uit Korea overkomen. Dat leidt tot vrolijke wrijving, want oma Soon-ja (Youn Yuh-jung) is traditioneel Koreaans, terwijl haar kleinzoon David al flink wat Amerikaanse trekken heeft. Maar ook in de relatie tussen Jacob en Monca dreigt een uitslaande brand.

Eigen ervaringen

Voor een deel wordt het verhaal verteld door de ogen van het zoontje David. Dat maakt het zware thema – een migratie die dreigt te mislukken – licht. Ook de beelden met veel strijklicht door de avondzon maakt de gebeurtenissen zacht. Het verhaal wordt op een heel natuurlijke manier in beeld gebracht. Daaraan zal hebben bijgedragen dat regisseur Lee Isaac Chung, die ook het scenario schreef, net als David is opgegroeid in een Koreaanse migrantenfamilie die op een boerderij in Arkansas woonde. Zijn ouders werkten, net als Jacob en Monica, op een kippenslachterij. De film is dan ook grotendeels gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Ook Steven Yeun, die de rol van vader Jacob speelt, is als kind van Seoel naar de VS geëmigreerd.

Oscarnominaties

De zes Oscarnominaties zijn niet misplaatst, want Minari is ingetogen, specifiek en bescheiden, zoals de levens die door de film worden belicht. Toch is er niets kleins aan omdat het werkelijke leven er in wordt getoond. Het verhaal is met veel gevoel geschreven en er wordt geacteerd op een wijze die je het gevoel geeft deel te zijn van het migratie avontuur. Minari speekt zó tot de verbeelding, dat je haast zou vergeten hoe radicaal de film is. Want de “American Dream” bevindt zich voor de meesten ver achter de horizon.

Wat je moet weten over deze film:



- Minari werd in zes categorieën (waaronder: beste buitenlandse film en beste regie) genomineerd voor een Oscar. Youn Yuh-jung won voor haar rol van oma Soon-ja een Oscar voor de beste vrouwelijke bijrol. In Zuid Korea is ze een beroemde actrice, maar in de VS was ze onbekend. Tot nu.



- Minari is de Koreaanse naam voor een Oost-Aziatische peterselie soort, die goed groeit in de nabijheid van water. In de film leert David de plant kennen via zijn Koreaanse oma, die het zaad uit Korea heeft meegenomen en het aan de waterkant laat ontkiemen. Het kruid groeit juist op plekken waar andere planten moeite hebben. De plant is een metafoor voor de migratie en de spreekwoordelijke worteling van migranten in hun nieuwe land.



- De film werd opgenomen in Oklahoma, een landelijke staat in het midden van de VS.



Regie: Lee Isaac Chung Met: Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan Kim



Zoontje David. - Foto: Screenshot YouTube