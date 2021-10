Bredase rockband brengt debuutsingle uit: ‘De droom is om ooit op Pinkpop te staan’

BREDA - Houd jij van alternatieve rock? Dan moet je zeker de debuutsingle van de Bredase band Summersile eens luisteren. De alternatieve rockband bracht het nummer vandaag uit, en komt op 26 november met een volledige EP. Summersile heeft grote toekomstdromen: “Over vijf jaar willen we hebben getourd door Europa en op de grote festivals zoals Pinkpop staan.”

Breda kan Summersile onder andere al kennen van optredens op Breda Barst. Ook stonden de rockers op plekken als Gebouw-T en Hall of Fame. En nu zijn ze klaar voor een nieuwe stap, namelijk het uitbrengen van de debuut-EP ‘May I Present Myself’. De eerste track op de EP zal ‘Between Us zijn’, en dat nummer kwam vandaag uit.



Summersile is in 2018 begonnen, simpelweg door elkaar online ontmoet te hebben. De band heeft onder anderen meegedaan aan het coaching traject ‘Breda Most Wanted’ waarbij Steef Siwabessy (gitarist van Waylon) en Jasper van den Dobbelsteen (Poppunk band Travoltas) de Bredase band hebben geholpen op muziek- en marketinggebied.

“We hebben al veel positieve reacties gekregen”, vertelt leadzanger Nuno Fernandez. “We zijn er echt klaar voor om de alternatieve scene van Nederland te veroveren.” De band durft dan ook groot te dromen. “We zijn druk bezig om een gehele eigen sound te ontwikkelen waarbij we snel herkend kunnen worden. Daarnaast vinden we onze stage performance ook belangrijk en willen we graag een show neerzetten die het publiek niet snel vergeet. We merken dat we steeds meer groei maken zowel persoonlijk als band waarbij we steeds meer een duidelijkere visie krijgen op onze toekomst als band zijnde”, legt hij uit. “Over vijf jaar willen we een stevige fanbase hebben, omdat het daar natuurlijk allemaal op draait. En we willen dan graag een tour hebben gedaan door Europa of Amerika. Grote festivals zoals Pinkpop, Reading, Lowlands etcetera staan echt op onze droomlijst.”

Over Between Us

De debuutsingle van de rockers gaat over het moeten loslaten van een liefde die altijd in je hart zal blijven. “Ooit heb ik dit meisje ontmoet, mooi in iedere mogelijke manier. Zo mooi dat ze mijn hart heeft gestolen en nooit heeft teruggegeven”, vertelt leadzanger Nuno. Ze heeft mijn wereld veranderd en heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ondanks dat het niet werkte tussen ons, geloof ik er nog steeds in dat zij mijn soulmate is.”

Benieuwd geworden? Je luistert between us hier.